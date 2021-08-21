Уряд Сполучених Штатів повернув в Кабул (Афганістан) експосла в цій країні Джона Басса. Він допомагатиме з евакуацією громадян.

Про це повідомили в посольстві США в Кабулі.

“Уряд США був та залишається прихильним до Афганістану. Посол Джон Басс нещодавно повернувся в Кабул, аби допомогти з переселенням тисяч громадян США, афганців та його ексколег”, – сказано в повідомленні.

The U.S. government has been and remains committed to #Afghanistan. Amb. John Bass recently returned to Kabul to assist with the relocation of 1000s U.S. citizens, Afghan nationals, & his former colleagues. pic.twitter.com/6y19DBf3O6 — U.S. Embassy Kabul (@USEmbassyKabul) August 21, 2021

За інформацією представника НАТО, приблизно 12 тисяч афганців та іноземних громадян, які працювали в посольствах та міжнародних організаціях евакуювали з аеропорту Кабула відтоді, як таліби захопили столицю Афганістану.

Напередодні президент США Джо Байден заявив, що намагатиметься евакуювати всіх американських громадян, які захочуть повернутися додому з Афганістану. Однак зауважив, що не має гарантій щодо остаточного результату місії.

За словами Байдена, з початку липня з Афганістану евакуювали 80 тисяч американських громадян, постійних резидентів США та афганських союзників, які допомагали військовим під час 20-річної війни (особливо – перекладачів). З 14 серпня (дати активного наступу талібів) евакуювали приблизно 30 тисяч осіб. А за останню добу, 19 серпня, приблизно 5,7 тисячі осіб.

Наразі в транзитному центрі аеропорту Кабула є, щонайменше, 6 тисяч осіб, які очікують евакуації в США.

Нагадаємо, 15 серпня бойовики “Талібану” заявили, що контролюють 100% території Афганістану. Тоді вони погодилися на перехідний уряд, який мав очолити колишній міністр внутрішніх справ Алі Ахмад Джалалі.

17 серпня представники терористичної організації “Талібан” пообіцяли, що не заважатимуть громадянам, які прямують в аеропорт Кабула для евакуації військовими силами США.

18 серпня таліби посилили контроль над доступом до аеропорту Кабула. Це сталося після того, як США завершили евакуацію дипломатів.