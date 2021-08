Про це повідомили в посольстві США в Кабулі.

“Уряд США був та залишається прихильним до Афганістану. Посол Джон Басс нещодавно повернувся в Кабул, аби допомогти з переселенням тисяч громадян США, афганців та його ексколег”, – сказано в повідомленні.

The U.S. government has been and remains committed to #Afghanistan. Amb. John Bass recently returned to Kabul to assist with the relocation of 1000s U.S. citizens, Afghan nationals, & his former colleagues. pic.twitter.com/6y19DBf3O6

— U.S. Embassy Kabul (@USEmbassyKabul) August 21, 2021