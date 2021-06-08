Американські слідчі змогли повернути значну частину викупу, виплаченого хакерам після масштабної кібератаки на енергетичну компанію Colonial Pipeline, яка є оператором одного з найбільших у США трубопроводів.

Про це поінформували в пресслужбах Міністерства юстиції США та Федерального бюро розслідувань.

Так, Мін’юст США оголосив, що зумів конфіскувати 63,7 біткоїна, вартість яких наразі становить приблизно 2,3 мільйона доларів.

Ці кошти були виплачені хакерському угрупованню DarkSide після атаки на Colonial Pipeline.

Як раніше повідомляв генеральний директор компанії Colonial Pipeline Co. Джозеф Блаунт, загалом хакерам було виплачено викуп у розмірі 4,4 мільйона доларів (в біткоїнах). На той момент це було приблизно 75 біткоїнів.

У відповідь Colonial Pipeline отримала інструкцію щодо відновлення роботи трубопроводу. В компанії пояснювали, що вирішили заплатити викуп, бо не були впевнені, що зможуть швидко відновити функціонування трубопроводу.

Тепер же значну частину коштів викупу вдалося повернути.

“Виплата викупу – це паливо, що приводить у рух механізми цифрового вимагання. І сьогодні ми демонструємо, що США будуть використовувати всі доступні інструменти, щоб зробити подібні атаки більше дорогими і менш вигідними для зловмисників”, – зазначила заступник генпрокурора США Ліза Монако.

Як пояснив на брифінгу заступник директора ФБР Пол Еббот, відомство займалося розслідуванням діяльності пов’язаного з Росією хакерського угруповання DarkSide, що стоїть за атакою на Colonial Pipeline, ще з 2020 року.

ФБР вдалося встановити та отримати доступ до віртуального цифрового гаманця, на який хакери просили перераховувати викуп. З цього гаманця вдалося “конфіскувати кошти, не дозволивши DarkSide ними скористатися”.

Повернені 63,7 біткоїна — це більшість сплаченого компанією викупу в криптовалюті. Проте через падіння курсу вони зараз коштують трохи більше ніж половина (2,3 млн доларів).