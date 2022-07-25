Про це інформує американський телеканал CNN.
“План B включає автомобільний, залізничний і річковий транспорт, відправку барж і налаштування залізничних систем, щоб вони краще узгоджувалися з європейськими, щоб експорт міг швидше рухатися”, — сказала Пауер. “Ми дотримувалися плану на випадок надзвичайних ситуацій, тому що не можна довіряти всьому, що говорить Володимир Путін”, — продовжила вона.
Пауер підкреслила, що попри безпеку, яку забезпечує план на випадок надзвичайних ситуацій, “ніщо не замінить простого бажання Путіна припинити блокаду і відправити пшеницю найефективнішим способом”.
Більш ніж половина імпорту пшениці в Сомалі надходить з України, – сказала Пауер, додавши, що 20 мільйонів тонн пшениці та кукурудзи все ще затримано в Одеському порту. Пауер сподівається, що угода про зерно “якось збережеться”, попри намір Росії “негайно відвернутися” від неї, розбомбивши порт.
Забезпечення поставок пшениці допоможе знизити ціни, сказала Пауер.
22 липня Росія погодилася на угоду за посередництва ООН і Туреччини, яка дозволить Україні експортувати її зерно, підкреслюючи очевидну стурбованість Путіна громадською думкою в країнах, що розвиваються. Однак наступного ж ранку, 23 липня російські окупанти завдали ракетного удару по Одеському морському торговому порту.
- 14 липня на зустрічі у Стамбулі представники України, ООН, РФ та Туреччини домовилися про деблокаду трьох українських портів для експорту зерна.
- Опісля президент Росії Володимир Путін заявив, що Кремль готовий допомогти Україні відновити експорт зерна морем. Однак для цього необхідно виконати одну умову.
- Чорноморський експортний маршрут є ключовим для “фінансового циклу” фермерів і послаблення глобальної продовольчої кризи. Якщо його не буде розблоковано, Україні доведеться різко скоротити обсяги засівів озимої пшениці.
- Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен після атаки Росії на Одесу звинуватив країну-агресора у поглибленні дефіциту пшениці у світі.
- Старший радник Конгресу Сполучених Штатів Америки Пол Массаро висловив своє обурення через обстріли Росією одеського порту. Він заявив, що РФ постійно бреше і вона ніколи не буде дотримуватися жодної угоди.
- Сергій Лавров, міністр закордонних справ Росії, чітко дав зрозуміти, що він використає сьогоднішню поїздку до Африки, щоб спробувати звинуватити Захід у нестачі продовольства в африканських країнах і зобразити Росію вірним союзником континенту.
- Речниця російського МЗС Марія Захарова підтвердила, що 23 липня саме РФ атакувала порт в Одесі.