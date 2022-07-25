За словами адміністраторки Агентства США з міжнародного розвитку Саманти Пауер, Сполучені Штати працюють з Україною над іншими шляхами експорту українського зерна задля подолання глобальної кризи продовольства.

Про це інформує американський телеканал CNN.

“План B включає автомобільний, залізничний і річковий транспорт, відправку барж і налаштування залізничних систем, щоб вони краще узгоджувалися з європейськими, щоб експорт міг швидше рухатися”, — сказала Пауер. “Ми дотримувалися плану на випадок надзвичайних ситуацій, тому що не можна довіряти всьому, що говорить Володимир Путін”, — продовжила вона.

Пауер підкреслила, що попри безпеку, яку забезпечує план на випадок надзвичайних ситуацій, “ніщо не замінить простого бажання Путіна припинити блокаду і відправити пшеницю найефективнішим способом”.

Більш ніж половина імпорту пшениці в Сомалі надходить з України, – сказала Пауер, додавши, що 20 мільйонів тонн пшениці та кукурудзи все ще затримано в Одеському порту. Пауер сподівається, що угода про зерно “якось збережеться”, попри намір Росії “негайно відвернутися” від неї, розбомбивши порт.

Забезпечення поставок пшениці допоможе знизити ціни, сказала Пауер.

22 липня Росія погодилася на угоду за посередництва ООН і Туреччини, яка дозволить Україні експортувати її зерно, підкреслюючи очевидну стурбованість Путіна громадською думкою в країнах, що розвиваються. Однак наступного ж ранку, 23 липня російські окупанти завдали ракетного удару по Одеському морському торговому порту.