Сполучені Штати спільно з союзниками працюють над питанням щодо постачання Україні протикорабельних ракет та систем, які допоможуть покращити прибережну оборону.

Про це повідомляє американська телерадіоорганізація “Голос Америки”.

Посадовець Білого дому підтвердив українській службі “Голосу Америки” те, що США можуть допомогти Україні протикорабельними ракетами та системами для них.

Американський чиновник зауважив, що Сполучені Штати підтримують Україну та працюють над тим, аби покращити її прибережну оборону.

“У межах цих зусиль ми надаємо Україні безпілотні судна берегової оборони. Ми також співпрацюємо з союзниками та партнерами над питанням надання Україні протикорабельних ракет та систем”, – наголосив посадовець.

Він додав, що Вашингтон та Київ проводять щоденні перемовини щодо потреб України.

Також посадовець з Білого дому зауважив, що США є найбільшим постачальником допомоги Україні в оборонному призначені, та залишаться світовими лідерами у наданні найбільшої в історії допомоги Україні у сфері безпеки.