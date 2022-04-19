Про це інформує американський телеканал CNN.
З початку російського нападу адміністрація президента Джо Байдена санкціонувала $2,3 мільярда на постачання зброї та обладнання в Україну з запасів США, а також ще $300 мільйонів у межах Ініціативи сприяння безпеці України, яка закуповує зброю у виробників.
За словами посадовця, процес надання дозволу на відряджання обладнання з військових запасів США в інші країни, який у минулому займав тижні або місяці, тепер може зайняти лише 48-72 години, що є безпрецедентно.
Зазвичай процес починається зі списку вимог, розробленого спільно з українцями. Далі Агентство оборонної безпеки (DSCA) перевіряє свої військові запаси на наявність озброєння та обладнання, перш ніж оцінити вплив на військову готовність США. На основі наявних запасів США збирають пакет озброєння та спорядження, який потім розглядають Голова Об’єднаного комітету начальників та інші.
Потім міністр оборони підписує документ про схвалення вилучення запасів США, президент США керує вилученням, а держсекретар США підписує документ, у якому доручається міністерству оборони виконати вилучення. Нарешті, DSCA видає наказ про виконання постачання.
“За останні кілька місяців стало відомо, що весь цей процес можна здійснити всього за 48-72 години, що є безпрецедентним”, – заявив посадовець.
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