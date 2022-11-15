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США працюють над з’ясуванням обставин інциденту Польщі – представник Білого дому

Високопосадовець Білого дому заявив, що США поки не мають підтвердження будь-якого ракетного удару по Польщі, проте офіційні особи наразі працюють над тим, щоб з'ясувати, що саме сталося.

Вівторок, 15 листопада 2022, 22:44
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Про це інформує CNN.

Офіційні особи США також відстежували повідомлення про десятки ракетних ударів по Україні протягом останньої доби.

Речниця Ради національної безпеки Адрієнн Уотсон у Twitter повідомила, що вони бачили повідомлення з Польщі, але зауважила, що вони все ще визначають, що сталося.

“Ми бачили ці повідомлення з Польщі та працюємо з польським урядом, щоб зібрати більше інформації. Наразі ми не можемо підтвердити звіти чи будь-які деталі. Ми визначимо, що сталося, і якими будуть наступні кроки”, – йдеться у дописі.

У CNN зазначають, що зараз трохи після 3:30 ночі на Балі, Індонезія, де президент США Джо Байден бере участь у саміті G20.

У розкладі Байдена дві події протягом дня, який є останнім у його закордонній поїздці – висадження дерев з лідерами G20, після чого відбудеться зустріч з новим прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Після цього Байден планує завершити саміт після півночі за східним часом.

Нагадаємо, що американська розвідка підтвердила, що російський ракетний обстріл української енергомережі спричинив перекидання війни на сусідні країни, вразивши Польщу, яка є членом НАТО, і відключив електроенергію в більшій частині Молдови.

Своєю чергою, прессекретар Пентагону Пет Райдер поінформував, що США “знають про повідомлення преси про те, що дві російські ракети вдарили по території Польщі поблизу кордону з Україною”, але наразі не мають інформації для підтвердження цих повідомлень.

Міністерство оборони повторило, що США “будуть захищати кожен дюйм території НАТО”, поки США чекають додаткової інформації.

Водночас Райдер зауважив, що США “дуже впевнені” у захисті своїх сил у Європі.

“Коли йдеться про захист сил, ми завжди дуже серйозно ставимося до безпеки наших військ, де б вони не служили”, —  наголосив він.

Ввечері 15 листопада російські військові завдали масованого обстрілу по території України. Вибухи було чутно у Києві, Львові, Кривому Розі, Харкові та Рівному.

Перші вибухи було чутно у Києві близько 15:34, а після цього стали надходити повідомлення з інших частин країни. Після завдання ударів у низці міст України частково зникло світло.

Теги: Білий дім, масовані обстріли, повномасштабна війна, Польща, російські ракети, США

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