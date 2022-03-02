Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати готують нафтове ембарго проти Росії через її вторгнення до України.

У щорічному зверненні до Конгресу президент США Джозеф Байден заявив, що з-поміж інших санкцій, Росії варто очікувати на запровадження ембарго на її нафту. Таке рішення було прийнято через вторгнення Росії до України.

Про це президент США повідомив під час виступу у Конгресі.

Ембарго- це накладання державою чи групою держав торгової заборони на вивезення чи ввезення певної групи товарів, валюти, технологій чи повне припинення торгових відносин із тією чи іншою країною.

Метою введення ембарго найчастіше є заподіяння економічної шкоди для примусу до дій або відмови від них держави, проти якої воно запроваджене.

В цьому випадку розглядається відмова від купівлі російської нафти та нафтопродуктів із боку провідних світових імпортерів. Основною метою запровадження ембарго може стати деокупація Росією всіх українських територій та припинення війни. Росія є другим в світі постачальником нафти. Обмеження постачання нафти поставить під загрозу нафтоцентистську економіку Росії. За даними аналітиків CNN, нафта та природний газ становили в середньому близько 43% річних доходів російського уряду в період із 2011 по 2020 рік.

Також Reuers повідомляє, що компанія Exxon Mobil припиняє видобуток російської нафти та газу на далекому сході Росії. Це завдасть останній збитків на 4 млрд. доларів.

Запровадження ембарго на російську нафту-це не перший випадок запровадження такого обмежувального заходу з боку Сполучених Штатів Америки. Так, наприклад, ембарго на ввезення американських товарів (зокрема і нафти) було запроваджено у 1941 році проти Японії невдовзі після її вторгнення до французького Індокитаю.