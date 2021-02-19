Адміністрація президента США Джо Байдена 19 лютого презентує в Конгресі доповідь про розширення санкцій проти учасників будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Однак проти німецьких компаній обмеження вводити поки не планують.

Про це повідомляє Bloomberg.

“Північний потік-2” став серйозним джерелом непорозумінь в трансатлантичних відносинах під час правління президента Дональда Трампа, оскільки проєкт, який повинен доставляти російський газ до Європи, наближався до завершення. Офіційні особи заявляли, що проєкт підриває європейську безпеку, а також тісніше пов’язуючи континент з Москвою.

Люди, знайомі з проблемою, заявили, що держсекретар Ентоні Блінкен вважає, що вводити санкції проти компаній або окремих осіб з Німеччини не варто, стверджуючи, що більш важливо знайти дипломатичне вирішення і усунути розбіжності, викликані підходом Трампа до зовнішньої політики.

Ця позиція викликає обурення серед критиків. Вони також говорять, що, хоча США, можливо, прагнуть зменшити напруженість у відносинах з Німеччиною, вони ризикують відштовхнути інших союзників, таких як Україна, Польща і країни Балтії.

Після всього лише одного місяця перебування при владі дебати з приводу трубопроводу змушують адміністрацію Байдена вибирати між спробами продовжувати чинити тиск на Росію і налагодженням більш тісних зв’язків з Німеччиною, союзником по НАТО.

Двоє людей, знайомі з цим питанням, сказали, що, хоча адміністрація Трампа також ухилялася від санкцій відносно німецьких організацій, вона готувала такі заходи в останні тижні. Серед потенційних підсанкційних осіб був Маттіас Варніг, німецький генеральний директор Nord Stream 2 і колишній агент Штазі, який особисто знайомий з президентом Росії Володимиром Путіним.

Дві інші людини, знайомі з цим питанням, стверджували, що планам адміністрації Трампа не вистачало конкретики, тому рішення так і не було прийнято.

Держдепартамент від коментарів відмовився. Але офіційні особи неодноразово заявляли, що Байден виступає проти “Північного потоку – 2”.

Очікується, що в звіті, який буде представлений сьогодні, буде перераховано невелику кількість російських компаній, які, ймовірно, зіштовхнуться з санкціями. При цьому, деякі організації будуть виключені з списку санкцій, тому що вони згортають свою роботу з проєктом.