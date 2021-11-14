У 2019 році американський штурмовик F-15E біля сирійського міста Багуз скинув 500-фунтову бомбу на натовп мирних жителів. Люди, які вижили, спробували сховатися.

Про це пише американське видання The New York Times.

Це сталося 18 березня 2019 року. Після першого авіаудару літак скинув одну 2000-фунтову бомбу, а потім ще одну, вбивши велику частину тих, хто вижив.

За словами одного з офіцерів, який знаходився в об’єднаному центрі повітряних операцій США на авіабазі Аль-Удейд у Катарі, військовослужбовці дивилися відео з безпілотника у прямому ефірі і не вірили у те, що відбувається.

“Хто це скинув?” – у захищеній системі чату написав один із аналітиків, який стежив за дроном. Інший відповів: “Ми щойно скинули на 50 жінок та дітей”. Але потім загиблих нарахували близько 70 людей.

Удар у Багузі був одним із найбільших за кількістю жертв серед цивільного населення у війні проти “Ісламської держави”. Але цей інцидент ніколи не був публічно визнаний американськими військовими, оскільки з юридичної точки зору це може вважатись військовим злочином.

Кількість загиблих зменшили. Звіти затримували та засекречували. Сили коаліції під проводом Сполучених Штатів Америки розрівняли місце вибуху бульдозерами.

Незалежний генеральний інспектор міністерства оборони США розпочав розслідування, але звіт, що містить його висновки, затримали і звідти прибрали будь-які згадки про авіаудар.

The New York Times протягом кількох місяців на основі конфіденційних документів та описів секретних звітів зібрало деталі авіаударів.

Розслідування показало, що ударів завдав секретний американський підрозділ спеціальних операцій Task Force 9, який відповідав за наземні операції у Сирії. Оперативна група діяла настільки секретно, що часом не повідомляла про свої дії навіть своїм військовим партнерам. У разі бомбардування Багуза командування американських ВПС у Катарі не мало жодної гадки про удар, що готується, сказав офіцер, який служив у командному центрі.

За кілька хвилин після удару стривожений офіцер розвідки ВПС в операційному центрі викликав юриста, який відповідає за визначення законності ударів. Згідно з документами, отриманими The Times, адвокат наказав ескадрильї F-15E та екіпажу безпілотників зберегти всі відео та інші докази. Він повідомив своїх підлеглих, що це був можливий військовий злочин, і що необхідно провести ретельне незалежне розслідування.

Але ретельного незалежного розслідування не було.

Цього тижня, після того, як New York Times надіслала свої висновки Центральному командуванню США, яке займалося повітряною війною в Сирії, командування вперше визнало завдання тих ударів. Військові заявили, що 80 осіб було вбито, але авіаудари були виправдані. Зазначається, що в результаті вибухів бомб загинули 16 бойовиків і чотири мирні жителі. Щодо інших 60 убитих, у заяві йшлося, що неясно, чи були вони цивільними особами, частково тому, що жінки та діти в “Ісламській державі” іноді теж бралися за зброю.

Конфлікт у Сирії забрав життя майже 500 000 людей з моменту його початку в 2011 році.