США у 2021 фінансовому році приймуть до 15 тисяч біженців. Це майже в десять разів менше, ніж обіцяв президент Джо Байден під час виборчої кампанії.

Розпорядження опублікували на сайті Білого дому.

Під час президентської передвиборчої кампанії Джо Байден говорив про те, що США прийматимуть по 125 тисяч біженців на рік.

Після того, як Байдена обрали президентом, він сказав, що спочатку підвищить квоту з прийому біженців з 15 тисяч – до 62,5 тисяч.

Квота 15 тисяч біженців на рік, яку встановив 45-1 американський президент Дональд Трамп, була найнижчою в історії США.

Наразі Байден повідомив про те, що в наступному фінансовому році США приймуть 15 тисяч біженців. Серед них:

Африка – 7 тисяч;

Східна Азія – 1 тисяча;

Європа та Центральна Азія – 1,5 тисячі;

країни Латинської Америки та Карибського басейну – 3 тисячі;

Близький Схід та Південна Азія – 1,5 тисячі;

резерв – 1 тисяча.

Біженцями можуть стати громадяни Куби, жителі Євразії та Прибалтики, Іраку, Гондурасу, Гватемали, Сальвадору.

“Приймання до 15 тисяч біженців, як і раніше виправдовується гуманітарними міркуваннями та відповідає національним інтересам. Якщо до кінця фінансового року буде прийнято 15 тисяч біженців, може бути видано наступне розпорядження президента щодо збільшення квоти, в залежності від обставин”, – пояснив Байден.

За даними Центру прийому біженців, який працює в складі Держдепартаменту, з вересня по квітень до США приїхали лише 2050 біженців при квоті 15 тисяч осіб.

ОНОВЛЕНО 01:30. Прессекретарка Білого дому Джен Псакі повідомила, що розпорядження президента Байдена викликало плутаницю. Минулого тижня президент направив Конгресу бюджет на наступний фінансовий рік. Після цього тривали консультації щодо того, скільки біженців США реально зможуть прийняти у 2021 фінансовому році. Вона пояснила, що після інавгурації Байден заявляв про 62,5 тисячі біженців за рік. Однак, враховуючи політику з цього питання його попередника, Дональда Трампа, ця ціль “малоймовірна”.

Тому було прийнято рішення, що Байден дозволить прийняти 15 тисяч мігрантів впродовж 2021 фінансового року, а до 15 травня назве нову цифру – на скільки більше біженців США приймуть відповідно до імміграційної політики 46-го президента.