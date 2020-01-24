Про це повідомляє прес-служба Держдепу США.
Джеффрі пояснив, що першочергове завдання на сьогоднішній день – продовжити навчання іракської армії американцями, а також забезпечити безпеку сил, які ці тренування проводять.
При цьому, антитерористичну операцію проти ІДІЛ не припинено. Про її продовження представники США і Іраку домовляться додатково.
“Я не люблю загадувати наперед. Подивимося. Це залежить від двох речей. Перш за все, іракський уряд має прийняти рішення. Але ми повинні посилити позиції іракських військ. Вони вже зазнали 11 нападів ополченців з боку Ірану … Загроза знижується, але про відновлення поки рано говорити”, – заявив Джеффрі.
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