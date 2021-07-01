Відповідна заява опублікована в Twitter-акаунті диппредставництва.
“Вітаємо жителів Нью-Йорка Донецької області з поверненням до історичної назви свого міста завдяки міжфракційному консенсусу у Верховній Раді”, — пишуть дипломати.
На переконання посольства, це лише ще одна причина відзначити тісні зв’язки між країнами.
“Ми великі шанувальники вашої нової/старої назви!”, — наголосили в посольстві.
Нагадаємо, Новгородське Бахмутського району Донецької області мало назву Нью-Йорк до 1951 року, коли його вирішили перейменувати.
- Повернення історичної назви ініціювали мешканці населеного пункту. 1 липня Верховна Рада підтримала відповідний проєкт постанови.