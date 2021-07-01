Посольство США в Україні привітало перейменування Новгородського у Нью-Йорк.

Відповідна заява опублікована в Twitter-акаунті диппредставництва.

“Вітаємо жителів Нью-Йорка Донецької області з поверненням до історичної назви свого міста завдяки міжфракційному консенсусу у Верховній Раді”, — пишуть дипломати.

На переконання посольства, це лише ще одна причина відзначити тісні зв’язки між країнами.

“Ми великі шанувальники вашої нової/старої назви!”, — наголосили в посольстві.

Нагадаємо, Новгородське Бахмутського району Донецької області мало назву Нью-Йорк до 1951 року, коли його вирішили перейменувати.