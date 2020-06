Про це повідомили на сайті Держдепу.

У список увійшли Центральне телебачення Китаю, People’s Daily, Global Times і China News Service.

Також в цьому списку вже є китайське ЗМІ “Сіньхуа”.

У Держдепі пояснили, що зазначені ЗМІ відповідають визначенню іноземних представництв. Це поняття законодавчо закріплено в США. У відомстві пояснили, що іноземні місії “в значній мірі належать або ефективно контролюються іноземним урядом”.

Також у відомстві зазначили, що прийняте рішення не обумовлено контентом, який виробляють зазначені ЗМІ.

Що стосується будь-яких обмежень для цих ЗМІ в США, то їх немає. Статус іноземної місії зобов’язує ЗМІ тільки “дотримуватися певних вимог, що застосовуються до іноземних дипломатичних представництв”.

Державний секретар США Майк Помпео заявив з цього приводу, що мета рішення – забезпечення більшої прозорості діяльності Комуністичної партії Китаю в США.

In order to ensure greater transparency of CCP-run operations in the United States, I directed the designation of four additional PRC propaganda outlets as foreign missions.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 22, 2020