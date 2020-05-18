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США закликали Росію негайно повернути Крим Україні

Сполучені Штати Америки закликають Росію негайно повернути кримський півострів під повний контроль України.

Понеділок, 18 травня 2020, 14:45

Про це заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін у відеозверненні, опублікованому на сторінці посольства в Facebook.

“Сьогодні ми з сумом згадуємо початок радянської депортації кримських татар, що призвела до немислимих травми, страждання і загибелі багатьох тисяч людей… Ця травма і страждання посилюються сучасної окупацією Криму Росією. Сполучені Штати не визнають і ніколи не визнають незаконну російську анексію Криму. Росією. Наші санкції щодо Криму будуть залишатися до тих пір, поки Росія не поверне півострів під контроль України”, – заявила вона.

За словами повіреної, підтримка територіальної цілісності і суверенітету України з боку США залишається незмінною.

“Ми закликаємо Росію припинити традицію заподіяння страждань жителям Криму, припинити призов до збройних сил в Криму і негайно повернути Україні повний контроль над Кримом. Ми підтримуємо Україну і ще раз заявляємо, що Крим – це Україна”, – сказала вона.

18 травня в Україні та світі згадують жертв геноциду кримськотатарського народу – в цей день у 1944 році назад почалася сталінська депортація кримських татар з Криму.

Згідно з постановою Верховної Ради №792-VIII від 12.11.2015 року, депортація кримських татар у 1944 році визнана геноцидом, а 18 травня відзначається День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Теги: анексія Криму, депортація кримських татар, Крим, кримські татари, США, Україна

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