Сполучені Штати Америки й надалі будуть запроваджувати економічні санкції проти Росії через повномасштабне вторгнення в Україну та проведення псевдореферендумів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву координатора американської санкційної політики при Держдепі Джеймса О’Браєна.

За його словами, США вже почали працювати зі своїми союзниками над тим, щоб запровадити серйозні економічні санкції проти Росії на тлі проведення “референдумів” на тимчасово окупованих територіях України.

Крім того, Джеймс О’Браєн зазначив, що раніше влада США запроваджувала санкції проти Росії в середньому кожні шість тижнів і він сподівається на збереження таких темпів.

Також він додав, що Вашингтон продовжує зосереджуватися на вразливих місця в російській економіці та на ланцюгах військових постачань.

“Буде більше пакетів. Ми працюємо над новими санкціями”, – зауважив чиновник.

Варто зазначити, що амбасадорка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд планує внести резолюцію, яка засуджує РФ за так звані референдуми, що проводяться в чотирьох областях України, і заявляє, що Радбез ООН не підтримує застосування сили для перекроювання кордонів.

Очікується, що резолюція, яку спільно внесуть США та Албанія, буде багато в чому символічною, оскільки РФ майже напевно накладе на неї вето.

За лаштунками американські дипломати спілкуватимуться з усіма країнами в Раді Безпеки, включаючи дипломатів з Китаю та Індії, намагаючись змусити їх проголосувати “за”.

Томас-Грінфілд зазначила, що РФ має намір анексувати частину території іншої країни-члена ООН. Вона попросить членів Ради Безпеки приєднатися до Сполучених Штатів у протистоянні цьому виклику.

Офіційні особи США неодноразово заявляли, що не погодяться з результатами фіктивних референдумів, які, на їхню думку, РФ використає як привід для анексії цих частин України. Адміністрація Байдена також готує відповідь РФ у разі анексії частин регіонів.

Представлення цієї резолюції відбулося після того, як і президент Володимир Зеленський і президент США Джо Байден закликали внести зміни до РБ ООН під час Генеральної асамблеї ООН минулого тижня. Зеленський поставив під сумнів постійне членство РФ, і закликав Раду покарати країну-агресорку.