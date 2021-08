Про це повідомили на сайтах американських посольств.

Місяць тому США також відмовилися відкривати кордони з Мексикою та Канадою. При цьому, в Оттаві вирішили пускати до країни вакцинованих проти коронавірусу американців.

“Співпраця з експертами у сфері охорони здоров’я та медицини, а також з Міністерством внутрішніх справ на міжнародному рівні продовжується, аби визначити безпечні та надійні шляхи нормалізації поїздок”, – пояснили в США.

To minimize the spread of #COVID19, including the Delta variant, the United States is extending restrictions on non-essential travel at our land and ferry crossings with Canada and Mexico through September 21, while continuing to ensure the flow of essential trade and travel.

— Homeland Security (@DHSgov) August 20, 2021