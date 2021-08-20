США продовжили обмеження на перетин кордонів з Мексикою та Канадою ще на місяць, тобто до 21 вересня. Це стосується несуттєвих поїздок.

Про це повідомили на сайтах американських посольств.

Місяць тому США також відмовилися відкривати кордони з Мексикою та Канадою. При цьому, в Оттаві вирішили пускати до країни вакцинованих проти коронавірусу американців.

“Співпраця з експертами у сфері охорони здоров’я та медицини, а також з Міністерством внутрішніх справ на міжнародному рівні продовжується, аби визначити безпечні та надійні шляхи нормалізації поїздок”, – пояснили в США.

To minimize the spread of #COVID19, including the Delta variant, the United States is extending restrictions on non-essential travel at our land and ferry crossings with Canada and Mexico through September 21, while continuing to ensure the flow of essential trade and travel. — Homeland Security (@DHSgov) August 20, 2021

Вперше США ввели обмеження щодо перетину кордонів з Канадою та Мексикою в березні 2020 року. Відтоді заборону продовжують кожних 30 днів до наступних пояснень.

У США пояснили, що кордони будуть закриті до закінчення літнього туристичного сезону. На думку представників авіакомпаній, обмеження можуть скасувати за кілька тижнів. Однак, можливо й через кілька місяців, з огляду на збільшення кількості випадків зараження коронавірусом серед американців.

Обмеження на перетин сухопутного кордону не стосуються громадян США та постійних резидентів (власників грін-карт), які повертаються до США з Канади та Мексики. Через ці ж кордони в’їзд до США заборонено більшості іноземців, які протягом 14 останніх днів перебували у Великій Британії, у 26 країнах Шенгенської зони, Індії, ПАР, Ірландії, Китаї, Бразилії та Ірані.

З січня США працюють в міжурядових робочих групах з представниками ЄС, Канади, Мексики та Великої Британії. Вони займаються розробкою плану скасування обмежень на перетин кордону.

Як відомо, з 9 серпня в Канаду зможуть приїжджати американські громадяни й резиденти США. Ті, хто збираються приїхати в Канаду, мають бути повністю вакциновані проти коронавірусу.

Якщо цей крок себе виправдає, до 7 вересня Канада відкриє свої кордони для інших іноземних туристів.

Безпосередньо перед в’їздом до Канади всі туристи мають пройти молекулярний тест на COVID-19, навіть якщо вони повністю вакциновані проти коронавірусу. Але після 9 серпня почнуть діяти скоректовані правила щодо проходження тестування. Що вони передбачають – поки невідомо.