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США продовжує посилювати позиції України в Чорноморському басейні, – Reuters

США надіслали Україні корабель з двома переобладнаними патрульними катерами берегової охорони США, призначеними для посилення сил ВМС України у зв'язку із побоюваннями наступу військ РФ.

Неділя, 21 листопада 2021, 22:55

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Два патрульні катери типу Island прямують зі своєї вже колишньої бази в Балтіморі до українського порту Одеса, щоб стати частиною українського флоту. Українські моряки вже пройшли необхідне навчання на суднах у США. У 2019 році Україна отримала два подібних судна.

Вони є частиною пакету заходів безпеки для України, вартість якого перевищує 2,5 мільярда доларів з 2014 року, коли Росія окупувала Крим, а підтримувані Росією сепаратисти захопили частину українського Донбасу. Після анексії Криму Росією Україна докладає максимальних зусиль для відновлення свого флоту за допомогою США, Британії та країн НАТО.

Протягом останніх тижнів Україну та країн Північноатлантичного альянсу тривожить тенденція посилення присутності російських військ біля українських кордонів. Росія ж заявляє, що має право переміщувати свої війська куди завгодно на своїй території та не планує ні на кого нападати.

Раніше Кремль заявляв, що НАТО перетне російську червону лінію, якщо розширить свою військову інфраструктуру в Україні, і з того часу Москва звинуватила Україну і НАТО в дестабілізаційній поведінці, зокрема у Чорному морі.

Теги: Берегова охорона, ВМС України, НАТО, окупація, Росія, судна, США, чорноморський басейн

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