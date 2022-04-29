Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони США.
За даними відомства, близько 60% із 90 гаубиць, запланованих на постачання, зараз знаходяться в Україні, а також 155-мм снаряди.
Також протягом наступних 24 годин очікується більше десятка рейсів із США, що доставлять до України зброю.
Зокрема, у рамках цієї партії військової допомоги Україні передадуть бронетранспортери М113, безпілотні літальні апарати “Phoenix Ghost Tactical”, радари тощо.
“Ми віримо, що ці гаубиці будуть дуже ефективними в допомозі [українцям] у боротьбі на Донбасі, яка, як ми вже бачили, глибоко залежить від дальнього вогню, зокрема артилерії з обох сторін”, – йдеться у повідомленні.
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