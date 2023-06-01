Сполучені Штати Америки звільнили українську сталь від 25% мита ще на один рік. Зокрема, президент США Джо Байден підтримав ініціативу міністерки торгівлі Джини Раймондо і звільнив від мит також сталь з Європейського Союзу, яка виготовлена з української сировини.

Джерело: Міністерство економіки України.

“Впродовж цього року ми пояснювали партнерам, що головний спосіб відновити українську металургію – це інтегрувати її у виробничі ланцюги в ЄС і США. Прокламація президента США – один з найбільш практичних способів посилити таку інтеграцію”, – зазначила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Україна також працює з ЄС над інтеграцією ринків сталі. Автономні торгові заходи ЄС, продовжені на рік 25 травня, передбачають звільнення української сталі від сплати антидемпінгових та захисних мит. Крім того, в межах промислового діалогу Україна-ЄС започатковано окремий діалог щодо сталі, який включає її виробників

Президент США Джозеф Байден у “Прокламації про регулювання імпорту сталі до Сполучених Штатів” зауважив, що значний збій у виробництві сталі в Україні зменшив загальний обсяг її виробництва. Водночас сталеливарна промисловість була історично важливою для України, і як Сполучені Штати, так і Україна зацікавлені у збереженні цієї галузі як економічної рятувальної ланки, поки країна відновлюється.

Так, виробництво сталі в Україні в першому кварталі 2023 року було на 66,22% меншим, ніж у першому кварталі 2022 року – 1,23 млн тонн проти 3,6 млн тонн відповідно.

У відомстві нагадали, що 9 травня 2022 року США встановили річний безмитний режим для української сталі, що підтвердило готовність американського уряду підтримати економічну стабільність України, включивши українську металургійну продукцію у свої виробничі процеси.