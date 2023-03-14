У Міністерстві національної безпеки США ухвалили рішення продовжити термін перебування українців, які в'їхали на територію Сполучених Штатів за програмою "Єднаймося для України" (United for Ukraine), ще на один рік.

Про це інформує Associated Press.

У відомстві пояснили, що це рішення стосується певних громадян України та їхніх найближчих родичів, які прибули до США за програмою “Єднаймося для України” з 24 лютого по 25 квітня 2022 року.

Відтак, їм не потрібно подавати жодних документів, щоб отримати дозвіл на подальше проживання.

За даними видання, протягом наступних чотирьох тижнів Міністерство національної безпеки США розглядатиме справи українців, які підпадають під цю категорію, починаючи з тих, хто прибув до США найраніше.

Зазначимо, що програма “Єднання заради України” дає право на в’їзд до США й перебування в країні терміном до двох років за гуманітарним дозволом. Для участі в програмі українця має підтримати спонсор, який погодиться надати фінансову підтримку на час перебування у США.

Довідково. 21 квітня 2022 року президентом США Джозефом Байденом оголошено програму “Єднаймося для України” (Uniting for Ukraine) з метою забезпечення виконання проголошеної програми про запрошення 100 тисяч громадян України, які вимушені тікати від війни у зв’язку з повномасштабною агресією РФ проти України.

“Єднаймося для України” це спрощена програма для отримання громадянами України гуманітарного паролю в США. Щоб отримати право на перебування в США по цій програмі українці мали перебувати на території України станом на 11 лютого 2022 року, мати спонсора в Сполучених Штатах, пройти вакцинацію та інші вимоги охорони здоров’я, а також пройти необхідні біометричні, біографічні та безпекові перевірки. По цій програмі українці отримають право на в’їзд в США строком до 2 років з правом на подання документів на працевлаштування в США.

Починаючи з 25 квітня 2022 року фізичні та юридичні особи в США, можуть звертатися до Міністерства національної безпеки США (DHS) для спонсорування громадян України, які були переміщені внаслідок російської агресії в межах програми “Єднаймося для України”, яка оприлюднена на вебсайті DHS.

Спонсором для українців може виступити будь-який громадянин США або фізична особа, яка законно перебуває на території США, у тому числі представники неурядових організацій. Особи та організації, які хочуть спонсорувати громадян України в Сполучених Штатах, повинні будуть заявити про свою фінансову підтримку та пройти необхідні перевірки для захисту від експлуатації та зловживань.