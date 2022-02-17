Про це сповіщає американський телеканал CNN.
Серед основних положень документа, котрий запропонувала Росія “рівнянням безпеки” – виведення всіх військ та озброєнь США із центральної, східної, південно-східної Європи та Балтії. Також РФ очікує від США та НАТО конкретних пропозицій щодо змісту та форм юридичної відмови Альянсу від розширення на схід.
Натомість МЗС РФ розкритикували реакцію США і НАТО на пропозиції Москви щодо “гарантій безпеки”.
“Заявляємо, що американська сторона не дала конструктивної відповіді на основні елементи підготовленого російською стороною проєкту договору з США про гарантії безпеки. Проігноровано пакетний характер російських пропозицій, з яких навмисно обрано “зручні” теми, які, своєю чергою, “перекручені” у бік створення переваг для США та їхніх союзників”, – йдеться в заяві російського МЗС.
Окрім цього, у відомстві заявили, що якщо американська сторона виявиться не готовою домовитися про юридично зобов’язальні гарантії безпеки, Росія “змушена буде реагувати, зокрема й шляхом реалізації заходів військово-технічного характеру”.
Водночас у російському МЗС наголошують, що “ніякого російського вторгнення в Україну немає і не планується”. Натомість твердження про відповідальність РФ за ескалацію не можна розцінити інакше, як “знецінення пропозицій щодо гарантій безпеки”.
- Нагадаємо, російська сторона планує наполягати на публічній заяві НАТО щодо відмови прийняти Україну до Альянсу. Відповідну заяву оприлюднив глава російської делегації в Організації з безпеки та співробітництва в Європі Костянтин Гаврилов.
- Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що найближчі дні будуть вирішальними у питанні російської деескалації навколо України. Це залежатиме від перемовин і консультацій з США, з НАТО, а також — від їхньої зустрічі з президентом Зеленським.
- Раніше міноборони РФ заявило, що частину військ, зібраних навколо України, завантажують на потяги та вантажівки та повертають до своїх гарнізонів.
- Пізніше Путін наголосив, що РФ намагається розв’язати питання відносно вступу України до Організації Північноатлантичного договору вже найближчим часом під час мирного переговорного процесу.
- Водночас Президент США Джо Байден заявив, що США не знайшли підтвердження відведенню російських військових з українських кордонів.