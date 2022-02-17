У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації оприлюднили заяву після офіційної відповіді Кремля на письмовий документ Сполучених Штатів Америки щодо вимог "гарантій безпеки".

Про це сповіщає американський телеканал CNN.

Серед основних положень документа, котрий запропонувала Росія “рівнянням безпеки” – виведення всіх військ та озброєнь США із центральної, східної, південно-східної Європи та Балтії. Також РФ очікує від США та НАТО конкретних пропозицій щодо змісту та форм юридичної відмови Альянсу від розширення на схід.

Натомість МЗС РФ розкритикували реакцію США і НАТО на пропозиції Москви щодо “гарантій безпеки”.

“Заявляємо, що американська сторона не дала конструктивної відповіді на основні елементи підготовленого російською стороною проєкту договору з США про гарантії безпеки. Проігноровано пакетний характер російських пропозицій, з яких навмисно обрано “зручні” теми, які, своєю чергою, “перекручені” у бік створення переваг для США та їхніх союзників”, – йдеться в заяві російського МЗС.

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Окрім цього, у відомстві заявили, що якщо американська сторона виявиться не готовою домовитися про юридично зобов’язальні гарантії безпеки, Росія “змушена буде реагувати, зокрема й шляхом реалізації заходів військово-технічного характеру”.

Водночас у російському МЗС наголошують, що “ніякого російського вторгнення в Україну немає і не планується”. Натомість твердження про відповідальність РФ за ескалацію не можна розцінити інакше, як “знецінення пропозицій щодо гарантій безпеки”.