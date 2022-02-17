Про це сповіщає американський телеканал CNN.

Серед основних положень документа, котрий запропонувала Росія  “рівнянням безпеки” – виведення всіх військ та озброєнь США із центральної, східної, південно-східної Європи та Балтії. Також РФ очікує від США та НАТО конкретних пропозицій щодо змісту та форм юридичної відмови Альянсу від розширення на схід.

Натомість МЗС РФ розкритикували реакцію США і НАТО на пропозиції Москви щодо “гарантій безпеки”.

“Заявляємо, що американська сторона не дала конструктивної відповіді на основні елементи підготовленого російською стороною проєкту договору з США про гарантії безпеки. Проігноровано пакетний характер російських пропозицій, з яких навмисно обрано “зручні” теми, які, своєю чергою, “перекручені” у бік створення переваг для США та їхніх союзників”, – йдеться в заяві російського МЗС.

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Окрім цього, у відомстві заявили, що якщо американська сторона виявиться не готовою домовитися про юридично зобов’язальні гарантії безпеки, Росія “змушена буде реагувати, зокрема й шляхом реалізації заходів військово-технічного характеру”.

Водночас у російському МЗС наголошують, що “ніякого російського вторгнення в Україну немає і не планується”. Натомість твердження про відповідальність РФ за ескалацію не можна розцінити інакше, як “знецінення пропозицій щодо гарантій безпеки”.

 