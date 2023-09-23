Сполучені Штати звернулись до Польщі по роз’яснення слів польського прем’єр-міністра Матеуша Моравецького, який сказав, що його держава наразі не передає Україні військової допомоги, бо переозброюється сама.

Про це агенції Bloomberg повідомив високопосадовець оборонного сектора США.

Посадовець на умовах анонімності сказав, що Польща, як і раніше, віддана підтримці України, але її точна позиція незрозуміла.

Він, однак, додав, що розбіжності між Києвом і Варшавою наразі не призвели до розколу єдності коаліції, яка підтримує Україну.