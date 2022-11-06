США просять Україну продемонструвати свою готовність до переговорів з Росією – The Washington Post

У The Washington Post повідомляють, що така риторика уряду Білого дому демонструє, наскільки складною стала позиція адміністрації Байдена щодо України, оскільки офіційні особи США публічно обіцяють підтримувати Київ величезними сумами допомоги “стільки, скільки буде потрібно”, водночас сподіваючись на завершення війни, яка протягом останніх восьми місяців завдала тяжкого удару по світовій економіці та викликала побоювання початку ядерної війни.

Офіційні особи США визнають, що відмова президента України Володимира Зеленського на переговори з РФ викликала занепокоєння в деяких частинах Європи, Африки та Латинської Америки, де війна має особливо гострий руйнівний вплив на доступність і вартість продовольства та палива.

У Сполучених Штатах опитування показують, що підтримка республіканців щодо продовження фінансування українських військових на нинішньому рівні знижується. Це свідчить про те, що Білий дім може зіткнутися з опором після проміжних виборів у вівторок, оскільки він прагне продовжити програму безпекової допомоги, яка надала Україні найбільшу річну суму підтримки після закінчення холодної війни.