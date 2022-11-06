США просять Україну продемонструвати свою готовність до переговорів з Росією – The Washington Post

Про це інформує The Washington Post з посиланням на свої джерела.
У The Washington Post повідомляють, що така риторика уряду Білого дому демонструє, наскільки складною стала позиція адміністрації Байдена щодо України, оскільки офіційні особи США публічно обіцяють підтримувати Київ величезними сумами допомоги “стільки, скільки буде потрібно”, водночас сподіваючись на завершення війни, яка протягом останніх восьми місяців завдала тяжкого удару по світовій економіці та викликала побоювання початку ядерної війни.
Офіційні особи США визнають, що відмова президента України Володимира Зеленського на переговори з РФ викликала занепокоєння в деяких частинах Європи, Африки та Латинської Америки, де війна має особливо гострий руйнівний вплив на доступність і вартість продовольства та палива.
У Сполучених Штатах опитування показують, що підтримка республіканців щодо продовження фінансування українських військових на нинішньому рівні знижується. Це свідчить про те, що Білий дім може зіткнутися з опором після проміжних виборів у вівторок, оскільки він прагне продовжити програму безпекової допомоги, яка надала Україні найбільшу річну суму підтримки після закінчення холодної війни.
Прагнення потенційного розв’язання війни посилилося, оскільки українські війська відвойовують окуповані території, наближаючись до районів, які цінує Путін. Вони починаються з Криму і включають міста вздовж Азовського моря, які тепер є “сухопутним мостом” до українського півострова. Зеленський пообіцяв боротися за кожен метр української території.
Ветеран дипломатії Олександр Вершбоу, який був послом США в Росії та заступником генерального секретаря НАТО, сказав, що Сполучені Штати не можуть дозволити собі бути повністю “агностиками” щодо того, як і коли закінчиться війна, враховуючи зацікавленість США в забезпеченні європейської безпеки та стримування подальшої агресії Кремля за межами Росії.
“Якщо умови стануть більш сприятливими для переговорів, я не думаю, що адміністрація буде пасивною”, — сказав Вершбоу. “Але зрештою українці ведуть бойові дії, тому ми повинні бути обережними, щоб не допустити сумнівів у них”.
- Колишній міністр безпеки так званої Донецької народної республіки (“ДНР”) і нинішній командир “ДНР” Олександр Ходаковський заявив, що російський дружній вогонь міг спричинити до 60% загальних втрат Росії з моменту завершення російської наступальної операції в Маріуполі в середині травня.
- Розпочалася двісті п’ятдесят шоста доба протистояння російському широкомасштабному вторгненню. Абонентам російських мобільних операторів у Херсоні окупанти розсилали повідомлення з попередженням про нібито підготовку Збройними Силами України масованого обстрілу та із закликом якнайшвидше покинути правобережну частину міста.
- 5 листопада російські окупаційні війська вдарили по Марганецькій громаді, що в Нікопольському районі Дніпропетровської області. За попередньою інформацією, ворожа армія поцілила по території одного з сіл.
- Для того, аби розмінувати всю окуповану частину Луганської області українським саперам знадобиться не менше 10 років. Тому, Україна звертатиметься по допомогу до міжнародних партнерів.