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США просять Україну продемонструвати свою готовність до переговорів з Росією – The Washington Post

Адміністрація Байдена приватно заохочує лідерів України дати сигнал про відкритість для переговорів з Росією та відмовитися від публічної відмови брати участь у мирних переговорах, якщо президент РФ Володимир Путін не буде усунений від влади.

Неділя, 6 листопада 2022, 08:27
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Про це інформує The Washington Post з посиланням на свої джерела.

Джерела видання наголошують, що прохання американських чиновників не спрямоване на те, щоб підштовхнути Україну сісти за стіл переговорів. Скоріше вони назвали це продуманою спробою забезпечити підтримку уряду в Києві з боку інших націй, які стикаються з тим, що їх електорат боїться розпалювати війну на багато років вперед.

У The Washington Post повідомляють, що така риторика уряду Білого дому демонструє, наскільки складною стала позиція адміністрації Байдена щодо України, оскільки офіційні особи США публічно обіцяють підтримувати Київ величезними сумами допомоги “стільки, скільки буде потрібно”, водночас сподіваючись на завершення війни, яка протягом останніх восьми місяців завдала тяжкого удару по світовій економіці та викликала побоювання початку ядерної війни.

Офіційні особи США визнають, що відмова президента України Володимира Зеленського на переговори з РФ викликала занепокоєння в деяких частинах Європи, Африки та Латинської Америки, де війна має особливо гострий руйнівний вплив на доступність і вартість продовольства та палива.

У Сполучених Штатах опитування показують, що підтримка республіканців щодо продовження фінансування українських військових на нинішньому рівні знижується. Це свідчить про те, що Білий дім може зіткнутися з опором після проміжних виборів у вівторок, оскільки він прагне продовжити програму безпекової допомоги, яка надала Україні найбільшу річну суму підтримки після закінчення холодної війни. 

Прагнення потенційного розв’язання війни посилилося, оскільки українські війська відвойовують окуповані території, наближаючись до районів, які цінує Путін. Вони починаються з Криму і включають міста вздовж Азовського моря, які тепер є “сухопутним мостом” до українського півострова. Зеленський пообіцяв боротися за кожен метр української території.

Ветеран дипломатії Олександр Вершбоу, який був послом США в Росії та заступником генерального секретаря НАТО, сказав, що Сполучені Штати не можуть дозволити собі бути повністю “агностиками” щодо того, як і коли закінчиться війна, враховуючи зацікавленість США в забезпеченні європейської безпеки та стримування подальшої агресії Кремля за межами Росії.

“Якщо умови стануть більш сприятливими для переговорів, я не думаю, що адміністрація буде пасивною”, — сказав Вершбоу. “Але зрештою українці ведуть бойові дії, тому ми повинні бути обережними, щоб не допустити сумнівів у них”.

Теги: Адміністрація Байдена, війна, переговори, перемовини, російсько-українська війна, російсько-українські перемовини, США, The Washington Post

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