Влада США закликала американських громадян, які наразі перебувають в Індії, залишити країну через кризу з коронавірусом COVID-19. Дипломатичних службовців також попросили повернутися до США.

Рекомендації опублікували на сайті Державного департаменту.

США віднесли Індію до країн “4 рівня” епідеміологічної небезпеки. Це означає, що туди закликають не їхати, як в країну з високим ризиком зараження коронавірусом. В Держдепі звернули увагу на те, що в Індії дуже високий рівень захворюваності на коронавірус, а медична система має обмежений ресурс, аби допомогти американським громадянам у кризових ситуаціях.

Зокрема, це стосується тих, хто проживає у сільській місцевості.

“Нам відомо, що американським громадянам відмовляють в госпіталізації через нестачу приміщень та ресурсів”, – повідомили в Держдепі.

Окрім коронавірусу, Держдеп не рекомендує американцям їхати до індійських штатів Джемма та Кашмір через повідомлення про “тероризм та цивільні заворушення”.

З Індії до США літає по 14 прямих рейсів. Ті, хто хочуть покинути країну – можуть ними скористатися.

Для допомоги Індії впоратися із новою хвилею коронавірусу США передадуть товари на 100 мільйонів доларів.

“Аби підтримати Індію, яка бореться з новою хвилею захворювання на COVID-19, Сполучені Штати найближчими днями поставлять продукцію на суму понад $100 млн для надання термінової допомоги нашим партнерам в Індії. Крім того, влада американських штатів, приватні компанії, неурядові організації й тисячі американців зі всієї країни мобілізували свої сили для доставки життєво важливого кисню, супутнього обладнання та предметів першої необхідності для індійських лікарень, щоб підтримати медичних працівників і населення Індії, найбільш постраждале під час нинішнього спалаху епідемії”, – сказано на сайті Білого дому.

З 29 квітня в Індію прибуватимуть літаки з допомогою від США.

Загальна кількість випадків COVID-19 в Індії в четвер перевищила 18 мільйонів після чергового світового рекордного числа добових заражень.

У четвер Індія повідомила про 379 257 нових випадків інфікування та 3645 нових випадків смерті. Дані міністерства охорони здоров’я свідчать про найвище число смертей за один день з початку епідемії.

Друга за чисельністю населення країна в світі знаходиться в глибокій кризі, її лікарні та морги переповнені, оскільки медичні працівники з усіх сил намагаються впоратися з потоками пацієнтів.

Варто зазначити, що трупи померлих від коронавірусу людей спалюють просто на вулицях. У деяких найбільш постраждалих містах, як наприклад, Нью-Делі, тіла спалювали у імпровізованих закладах, що пропонують послуги масової кремації.