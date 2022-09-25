Протягом минулих кількох місяців США приватно повідомляли РФ, що будуть наслідки, якщо Москва вирішить застосувати ядерну зброю у війні проти Україні.

Про це йдеться у матеріалі CNN.

Наразі не було зрозуміло, як і коли були надіслані попередження. За словами одного посадовця, до цього був причетний Державний департамент. Адміністрація Байдена також покладалася на розвідувальні канали, щоб передати Москві конфіденційні повідомлення під час нарощування війни РФ в Україні, включно з нещодавніми переговорами щодо неправомірно затриманих американців.

Ці попередження, про які вперше повідомила The Washington Post, прозвучали в той момент, коли президент РФ Володимир Путін знову погрожував використати ядерну зброю на тлі низки ганебних невдач на полі бою в Україні. У своїй промові він попередив, що “у разі загрози територіальній цілісності країни, захисту РФ та народу ми обов’язково використаємо всі доступні нам системи озброєнь. Це не блеф”.

Представники США акцентували, що це не перший випадок, коли Путін погрожує застосувати ядерну зброю з початку свого повномасштабного вторгнення в Україну в лютому, хоча деякі аналітики вважають цю загрозу більш конкретною та ескалаційною, ніж минула риторика російського президента.

США також намагалися стримати РФ від використання ядерної зброї в публічних попередженнях у минулому і зробили це питання темою зауважень на Генеральній Асамблеї ООН цього тижня в Нью-Йорку. Держсекретар Ентоні Блінкен у четвер заявив, що “безрозсудні ядерні загрози РФ мають бути негайно припинені”.

Президент США Джо Байден, виступаючи на CBS зауважив, що реакція США буде “послідовною”, але залежатиме “від масштабів того, що вони роблять”.

Поки що представники розвідки заявили, що не бачать ознак того, що РФ готується застосувати ядерну зброю. Але деякі військові аналітики стурбовані тим, що РФ може спробувати використати так звану тактичну ядерну зброю або ядерну зброю на полі бою у відповідь на її погані результати в Україні — тактику, яку іноді називають “ескалацією до деескалації”. Співробітники розвідки вважають, що Путін, швидше за все, звернеться до цього варіанту, лише якщо відчує, що РФ або його режим знаходяться під загрозою для існування, і неясно, чи буде він відчувати, що програш у війні в Україні відповідатиме цьому опису.