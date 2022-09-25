Про це йдеться у матеріалі CNN.
Наразі не було зрозуміло, як і коли були надіслані попередження. За словами одного посадовця, до цього був причетний Державний департамент. Адміністрація Байдена також покладалася на розвідувальні канали, щоб передати Москві конфіденційні повідомлення під час нарощування війни РФ в Україні, включно з нещодавніми переговорами щодо неправомірно затриманих американців.
Ці попередження, про які вперше повідомила The Washington Post, прозвучали в той момент, коли президент РФ Володимир Путін знову погрожував використати ядерну зброю на тлі низки ганебних невдач на полі бою в Україні. У своїй промові він попередив, що “у разі загрози територіальній цілісності країни, захисту РФ та народу ми обов’язково використаємо всі доступні нам системи озброєнь. Це не блеф”.
Представники США акцентували, що це не перший випадок, коли Путін погрожує застосувати ядерну зброю з початку свого повномасштабного вторгнення в Україну в лютому, хоча деякі аналітики вважають цю загрозу більш конкретною та ескалаційною, ніж минула риторика російського президента.
США також намагалися стримати РФ від використання ядерної зброї в публічних попередженнях у минулому і зробили це питання темою зауважень на Генеральній Асамблеї ООН цього тижня в Нью-Йорку. Держсекретар Ентоні Блінкен у четвер заявив, що “безрозсудні ядерні загрози РФ мають бути негайно припинені”.
Президент США Джо Байден, виступаючи на CBS зауважив, що реакція США буде “послідовною”, але залежатиме “від масштабів того, що вони роблять”.
Поки що представники розвідки заявили, що не бачать ознак того, що РФ готується застосувати ядерну зброю. Але деякі військові аналітики стурбовані тим, що РФ може спробувати використати так звану тактичну ядерну зброю або ядерну зброю на полі бою у відповідь на її погані результати в Україні — тактику, яку іноді називають “ескалацією до деескалації”. Співробітники розвідки вважають, що Путін, швидше за все, звернеться до цього варіанту, лише якщо відчує, що РФ або його режим знаходяться під загрозою для існування, і неясно, чи буде він відчувати, що програш у війні в Україні відповідатиме цьому опису.
- 24 вересня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що регіони України, де проводяться референдуми, які широко висміюють, будуть під “повним захистом” країни-агресорки.
- РФ програє війну проти України, вона поки що не переможена, проте рухається в цьому напрямку, і у російського президента Володимира Путіна залишається все менше і менше карт.
- Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель вважає, що не варто недооцінювати погрози щодо застосування ядерної зброї, які президент РФ Володимир Путін озвучив у своєму зверненні про мобілізацію.
- За даними ЗМІ, оскільки Росія зазнає серйозних втрат у повномасштабній війні проти України, президент РФ Володимир Путін почав активніше керувати військовою стратегією своїх армійців. Зокрема Путін відхилив прохання польових командирів щодо виведення військ РФ з Херсонської області.
- Прем’єр-міністерка Британії Ліз Трасс назвала ядерні погрози президента РФ Володимира Путіна “брязканням зброєю”, заявивши, що такий шантаж з його боку “не спрацює”.