Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Міністр оборони США Ллойд Остін видав наказ про підготовку до розгортання військ за вказівкою президента Джо Байдена на тлі потенційного російського вторгнення в Україну, яке, за попередженнями чиновників, може бути неминучим.
Джон Кірбі наголосив, що основна частина американських військ, приведених у підвищену бойову готовність, мала на меті підтримати сили швидкого реагування НАТО. Проте, за словами прессекретаря, міністр оборони США зауважив на необхідності “бути готовим до будь-яких інших надзвичайних ситуацій”.
Речник Пентагону уточнив, що рішення про перекидання в Європу додаткових сил із США наразі не ухвалили, але 8,5 тисяч військових приведені в стан підвищеної бойової готовності.
“Сполучені Штати вжили заходів для підвищення готовності своїх сил всередині країни та за кордоном. Вони готові реагувати на низку надзвичайних ситуацій, зокрема й підтримку сил реагування НАТО, якщо вони будуть активовані”, – пояснив Джон Кірбі.
Він також зазначив, що Сили реагування НАТО “складають близько 40 000 військовослужбовців”.
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- Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Вашингтон вже на завершальній стадії визначення конкретних військових частин, які США хочуть відправити до Східної Європи. Адміністрація президента Джо Байдена водночас складає військові накази для стримання агресивних дій Росії.
- При цьому, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон попередив Кремль, що будь-який конфлікт в Україні може стати “новою Чечнею”. За його словами, розвідні дані щодо можливого вторгнення досить похмурі.
- Також НАТО заявили, що переводять свої сили у стан готовності та посилюють Східну Європу додатковими кораблями та винищувачами. Таке рішення було прийнято через дії Росії, яка продовжує нарощувати військову діяльність уздовж кордонів України.
- Окрім цього, Північноатлантичний Альянс (НАТО) оголосив про проведення масштабних навчань під назвою Neptune Strike ’22. Їх вирішили організувати через можливу ескалацію між Україною та Росією на тлі загострення відносин Заходу і Кремля.
- Раніше прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас зазначила, що країни Балтії ведуть перемовини з союзниками по НАТО про збільшення військових сил на їхній території, аби стримувати Росію. Водночас генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що будь-який напад Росії на Україну підштовхне до прийняття такого рішення.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вони відмовили Росії в деяких вимогах. А саме у питанні розширення Північноатлантичного Альянсу та присутності військ на його східному фланзі.