Прессекретар Пентагону Джон Кірбі заявив, що близько 8500 американських військовослужбовців приведені у підвищену бойову готовність для можливого розгортання в Східній Європі через російські війська, що зосереджені на кордоні з Україною.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Міністр оборони США Ллойд Остін видав наказ про підготовку до розгортання військ за вказівкою президента Джо Байдена на тлі потенційного російського вторгнення в Україну, яке, за попередженнями чиновників, може бути неминучим.

Джон Кірбі наголосив, що основна частина американських військ, приведених у підвищену бойову готовність, мала на меті підтримати сили швидкого реагування НАТО. Проте, за словами прессекретаря, міністр оборони США зауважив на необхідності “бути готовим до будь-яких інших надзвичайних ситуацій”.

Речник Пентагону уточнив, що рішення про перекидання в Європу додаткових сил із США наразі не ухвалили, але 8,5 тисяч військових приведені в стан підвищеної бойової готовності.

“Сполучені Штати вжили заходів для підвищення готовності своїх сил всередині країни та за кордоном. Вони готові реагувати на низку надзвичайних ситуацій, зокрема й підтримку сил реагування НАТО, якщо вони будуть активовані”, – пояснив Джон Кірбі.

Він також зазначив, що Сили реагування НАТО “складають близько 40 000 військовослужбовців”.