США привели війська в максимальну боєготовність через стягування озброєння РФ до кордону України, – Politico

Європейське командування збройних сил Сполучених Штатів Америки (EUCOM) привело в максимальну боєготовність армію у зв’язку зі стягуванням озброєння Росії до кордону України та ескалації конфлікту на Донбасі.

Про це повідомляє американське видання Politico.

“Європейське командування США підвищило статус своєї бойової готовності до найвищого рівня після відновлення боїв між підтримуваними Росією сепаратистами та українськими солдатами в Донецькій області на сході України, що означало кінець припинення вогню, і російські війська почали нарощувати військову техніку вздовж кордону”, – пише видання.

Водночас представниця EUCOM, капітан Венді Снайдер, відмовилася обговорювати рівні готовності війська, аргументуючи це вимогами оперативної безпеки.

У Пентагоні заявили, що спостерігають за діями Росії, яка активізувала свою діяльність у Східній Європі та Арктиці. У США це розцінюють як ймовірний виклик для молодої адміністрації Джо Байдена.

Президент Джо Байден вже заявив про свою жорсткішу позицію щодо Москви, назвавши Путіна “вбивцею”, і пообіцяв притягнути Росію до відповідальності за нещодавні хакерські атаки у США, зокрема й на федеральні ресурси.

Крім того, американська газета The New York Times пише, що загибель чотирьох українських воїнів на Донбасі та нарощування російських військ на кордоні з Україною привернули увагу високопоставлених американських чиновників в Європі та Вашингтоні.

За даними видання, після загострення на Донбасі США вирішили зробити крок у відповідь на розгортання додаткових російських військ. Тож рівень спостереження EUCOM було змінено рівнем “можливої кризи” до “потенційно неминучої кризи” — це найвищий рівень.

Зазначається, що США пильно слідкують за стягуванням російських військ до українського кордону. Зокрема, існує інформація про залучення близько 4 тисяч російських військових.

Колишній командувач американською армією в Європі Бен Ходжес заявив виданню, що стягування військ може бути російською “перевіркою” адміністрації нового президента США Джо Байдена.

“Росія має “нульовий інтерес” до реального миру для України та хоче зберегти країну якомога дестабілізованою”, – сказав генерал Ходжес.

Водночас прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив у четвер російському Інтерфаксу, що стягування військ до кордону з Україною начебто “ні для кого не становить жодної загрози”.

“Російська Федерація переміщує війська в межах своєї території на свій розсуд, це не повинно нікого турбувати… Ви знаєте, що по периметру рубежів РФ спостерігається підвищена активність збройних сил країн НАТО, інших об’єднань, окремих країн і т.д. і т.п. Це все зобов’язує бути напоготові”, — заявив він.