Про це повідомила міжнародна агенція Reuters.

США побоюються саме через радар та обладнання для спостереження. Якщо вони потраплять до РФ, то зможуть становити загрозу. Спершу це застереження було проігноровано, але минулого тижня питання порушили на зустрічах у Пентагоні. Заперечення щодо продажу висунули через захист високоцінних технологій від ворога.

За словами представника Пентагону Сью Гофа, подібні перевірки є стандартною практикою для передачі коштів оборони США всім міжнародним партнерам. Інший анонімний представник США заявив, що питання стосовно реалізації угоди поки що розглядається. Терміни ухвалення будь-якого рішення вищим керівництвом в Пентагоні невідомі.

Видання додало, що одним з варіантів може бути заміна комплектуючих. Проте заміна радарів та датчиків на щось менш складне може тривати кілька місяців.

Зазначимо, що на початку червня у США заявляли, що продадуть Україні чотири безпілотники MQ-1C Gray Eagle. Вони мали бути озброєні ракетами Hellfire. Нині українські захисники використовують БПЛА меншої дальності дії.