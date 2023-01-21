Високопоставлені чиновники США радять Україні відкласти масштабний контрнаступ проти російських військ, доки не надійдуть останні постачання американської зброї та не будуть проведені відповідні навчання.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на слова чиновника з адміністрації президента Джо Байдена.

Чиновник на умовах анонімності розповів, що переговори США з Україною щодо будь-якого контрнаступу відбувалися в контексті того, що українці мають приділяти достатньо часу для навчання з використання нової зброї, наданої Сполученими Штатами Америки.

За словами чиновника з адміністрації Байдена, США “твердо” дотримуються свого рішення не надавати Україні танки Abrams, оскільки “вони дорогі та складні в обслуговуванні”.

Офіційні особи США вважають, що контрнаступ українських військ буде більш успішним, якщо ЗСУ скористаються підготовкою та значним надходженням нової зброї.

Президент США Джо Байден, який цього тижня схвалив новий пакет військової допомоги для України на 2,5 мільярда доларів, сказав журналістам у Білому домі, що “Україна отримає всю необхідну допомогу”, коли його запитали, чи підтримує він намір Польщі надіслати танки Leopard в Україну.

Також чиновник з адміністрації Байдена зауважив, що офіційні особи США радять Україні скорегувати те, як Київ веде війну, щоб не намагатися зрівнятися з Росією за допомогою артилерійського вогню, оскільки в кінцевому підсумку Москва отримає перевагу через виснаження українських військ.

“Ось чому останні постачання зброї від США містять у собі бронетехніку, тому що це допоможе Україні змінити спосіб ведення війни”, – сказав чиновник на умовах анонімності.

Нагадаємо, що у ніч на 20 січня Сполучені Штати оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги на загальну суму у 2,5 млрд доларів.

Як наголосили у Міністерстві оборони США, новий пакет допомоги Україні є вже тридцятим вилучення озброєння та боєзапасів зі складів Пентагону від серпня 2021 року. Новий пакет містить сотні одиниць бронетехніки, підтримку для ППО України та інші важливі засоби.