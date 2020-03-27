Про це заявив директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі.
Наразі вакцини, про яку йде мова, знаходяться в першій фазі тестування.
“Це займе три місяці і легко може зайняти більше часу, тобто до середини літа”, – сказав Фаучи.
Йдеться про етап перевірки безпеки вакцини. Його обійти не можна, оскільки необхідно бути впевненим, що вона не зашкодить пацієнтам.
- Раніше повідомлялося, що італійські вчені планують почати тестування вакцини від коронавірусу на тваринах на наступному тижні. У разі позитивного результату, її почнуть застосовувати до пацієнтів уже восени.
- Біофармацевтична компанія Medicago оголосила про успішне виробництво вірусоподібної частки коронавірусу, що є першим етапом створення вакцини.