У США розраховують, що вакцину від коронавіруса COVID-19 реально отримати до наступного сезону захворювання, тобто до весни 2021 року.

Про це заявив директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі.

Наразі вакцини, про яку йде мова, знаходяться в першій фазі тестування.

“Це займе три місяці і легко може зайняти більше часу, тобто до середини літа”, – сказав Фаучи.

Йдеться про етап перевірки безпеки вакцини. Його обійти не можна, оскільки необхідно бути впевненим, що вона не зашкодить пацієнтам.