Комітет з внутрішньої безпеки і урядових питань Сенату Конгресу США має намір розслідувати роль Китаю та Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) в стримуванні пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє Politico.

Комітет зверне увагу на те, чи були достатніми зусилля Пекіна і ВООЗ при стримуванні поширення коронавірусу.

Голова комітету Рон Джонсон у вівторок заявив про цілі США в цьому розслідуванні.

“Де все це почалося? Чи мала місце передача інфекції від тварини до людини? Або стався витік з лабораторії в Китаї, де, наприклад, з самими благими цілями могла йти розробка ліків від інших типів коронавірусів? Ми також повинні вивчити, яку роль зіграла ВООЗ в приховуванні інформації про появу вірусу”- сказав він.

Також він зазначив, що якби ВООЗ і Китай надали світові точну і достовірну інформацію про раніше невідомий коронавірус вчасно, то це дозволило б, як мінімум, розробити більш точний лабораторний тест для діагностики зараження.

Розслідуванням буде займатися сенатор Рік Скотт. Раніше він заявляв про те, що світ не може довіряти “комуністичному Китаю” коли мова йде про здоров’я мільйонів людей.

Варто зазначити, що перший випадок коронавирусної хвороби був зафіксований в середині листопада минулого року. Наразі вчені намагаються ідентифікувати так званого нульового пацієнта, щоб зрозуміти, що було джерелом коронавірусу. Як передбачається, це могла бути дика тварина. Наприклад, кажан.

Питання про походження коронавірусу стало політично чутливою темою в Китаї. Офіційні особи країни, зокрема, представник міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзяні пропагував в соцмережах ідею про те, що вірус виник в США та був доставлений в Китай американськими військовими.