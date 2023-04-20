Про це повідомило Reuters.

В офісі речника Державного департаменту США зазначили, що разом з країною порушать питання додаткової підтримки. Щодо цього оголосили після заяв президента Південної Кореї Юн Сук Йоля про можливість надання Україні військової допомоги.

“Південна Корея залишається непохитним партнером у захисті права України на територіальний суверенітет проти російської агресії з перших днів повномасштабного вторгнення”, — йдеться у відповіді Держдепартаменту.

Досі Південна Корея намагалась уникати конфронтації з Росією через південнокорейські компанії, що працюють у РФ. Також через те, що Москва має певний вплив на країну. Зазначимо, що Південна Корея ключовий союзник Сполучених Штатів і головний виробник артилерійських боєприпасів.