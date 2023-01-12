За інформацією ЗМІ США та їхні союзники готують наступний раунд санкцій проти російської нафтової промисловості з метою обмежити ціну на російський експорт нафтопродуктів.

Про це повідомляє The Wall Street Journal

На зустрічах по всій Європі цього тижня офіційні особи міністерства фінансів США обговорюють деталі майбутніх санкцій щодо російських нафтопродуктів, які мають набути чинності 5 лютого.

Санкції встановлять два ліміти цін на російські нафтопродукти: один на високовартісні продукти, такі як дизельне паливо, а другий – на дешеві продукти, такі як мазут.

Нові ліміти будуть встановлені після того, як у грудні США, Європейський Союз та їхні союзники з країн G-7 обмежили ціну на експорт російської сирої нафти на рівні 60 доларів за барель. Однак ці санкції мали відносно слабкий вплив на світові ціни, мінімізуючи волатильність на критично важливих глобальних енергетичних ринках.

Проте лютневі санкції на нафтопродукти можуть мати потужніші економічні наслідки, насамперед тому, що вони набудуть чинності в той самий день, коли ЄС заборонить імпорт російського дизельного палива та інших нафтопродуктів. Спостерігачі за ринком і деякі західні посадовці очікують, що Росії буде важче переорієнтувати свій експорт продуктів нафтоперероблювання, що може вплинути на світові ціни.

Без доступу до європейського ринку та зіткнення із санкціями Заходу щодо поставок в інші країни російське виробництво нафтоперероблювання може зменшитись, скоротивши глобальну пропозицію.

“Обмеження ціни на нафту було неприємним завданням, але не таким вже й складним. Однак щодо нафтопродуктів це буде більшою проблемою”, – сказала Тетяна Мітрова, наукова співробітниця Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету.

Після того, як Росія вдерлася в Україну, США та їхні союзники намагалися послабити російську економіку, мінімізуючи при цьому супутні збитки для своїх власних економік.

Прибуткова нафтова промисловість Росії була найскладнішою мішенню для Заходу через її важливість для глобальних енергетичних ринків, які є чинником інфляції, яка вразила більшу частину світу.

Як і у випадку обмеження ціни на російську нафту, нові санкції щодо нафтопродуктів застосовуватимуться до західних компаній, які фінансують, страхують або відправляють морські вантажі російської продукції. Компанії, що базуються в G-7 та Австралії, будуть покарані, якщо вони сприятимуть торгівлі російськими нафтопродуктами, якщо ці продукти не продаються нижче граничних цін.

Важливою причиною, чому обмеження видобутку нафти поки що не порушило ринки нафти, є кораблі з так званого тіньового флоту танкерів. Ці човни з-за меж західної юрисдикції перевозять значну частину російського експорту сирої нафти до пунктів призначення в Азії, які не є частиною санкцій.

Однак перевозити нафтопродукти може лише менший, більш спеціалізований флот суден. Це означає, що Росія матиме менше варіантів постачати дизель та інші продукти будь-яким покупцям на нових ринках у Латинській Америці та Африці. Індія та Китай, головні імпортери російської нафти, самі є великими нафтопереробниками, тому вони навряд чи будуть купувати російські нафтопродукти, які зазвичай надходять до Європи.

На додачу до додаткових логістичних труднощів є указ Росії, який забороняє продаж своєї нафти та нафтопродуктів країнам, які встановили обмеження на ціну продажу з 1 лютого. Цей крок може перешкодити гравцям ринку використовувати західні послуги для полегшення торгівлі російськими нафтотоварами, хоча незрозуміло, як Росія фактично запровадить це правило.

“Я вважаю, що є багато причин припускати, що ми все ще перебуваємо на початку чогось, що може стати набагато складнішим”, — сказав Кевін Бук, керуючий директор Clearview Energy Partners.

Європа десятиліттями покладалася на Росію щодо дизельного палива, що викликало побоювання щодо наслідків лютневих санкцій. На даний час європейські постачальники палива, схоже, запаслися дизелем перед західними обмеженнями.

Філіп Джонс-Люкс, аналітик женевської компанії Sparta Commodities, яка займається нафтовими даними, сказав, що фізичні ціни на дизельне паливо в Європі поки що недостатньо високі, щоб спонукати трейдерів відправляти дизельне паливо зі США, Саудівської Аравії та Індії в регіон.

“Це говорить нам про те, що на цей час немає жодних ознак того – принаймні щодо ціноутворення – що хтось турбується про постачання дизельного палива в Європу в лютому”, — сказав він.

Вибір ціни двох нових обмежень має стати центральною темою переговорів між офіційними особами США та Європи.

Що стосується сирої нафти, то переговори про обмеження в 60 доларів за барель закінчилися, оскільки офіційні особи США лобіювали своїх колег у Польщі, Литві та Естонії прийняти вищу ціну в надії мінімізувати збої на світових ринках. Офіційні особи в Польщі та країнах Балтії, повторюючи заклики з України, вимагали обмеження на рівні 30 доларів за барель, щоб суттєво скоротити доходи Кремля від війни.

Головний чиновник з питань економічної політики в міністерстві фінансів США Бен Харріс цього тижня відвідує Латвію, Литву, Естонію та Польщу, щоб обговорити санкції проти Росії. Офіційні особи США знову прагнуть встановити обмеження ціни на російські нафтопродукти достатньо низьким, щоб спробувати зменшити прибуток Москви, але достатньо високим, щоб спонукати Росію продовжувати продавати своє дизельне та інше паливо.

“Цей тиждень дійсно важливий. Трохи складніше з обмеженням ціни на продукти; однак ми вже знаємо, як розв’язувати цю проблему. У цьому сенсі це буде трохи простіше, тому що ми знаємо методологію”, — сказав Олег Устенко, головний радник президента України Володимира Зеленського з економічних питань , який бере участь у переговорах.

Устенко наполягає на тому, щоб Захід знизив ліміт російської нафти з 60 доларів за барель. Згідно з угодою, досягнутою в грудні, ЄС зобов’язався почати перегляд і потенційне коригування ліміту ціни на сиру в середині січня, хоча офіційні особи не очікують зниження ліміту ціни на нафту цього місяця. За словами західних офіційних осіб, США прагнуть зберегти максимальну ціну на нафту на рівні 60 доларів за барель.