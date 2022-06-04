За інформацією ЗМІ, Сполучені Штати регулярно проводять перемовини з Великою Британією та Євросоюзом щодо війни в Україні. Зокрема лідери Заходу вважають, що активні бойові дії повинні припинитись, а Україна та РФ розпочати перемовини.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

За даними ЗМІ, оскільки ситуація в Україні опинилась у глухому куті, США з союзниками наголошують на тому, що війна повинна припинитись дипломатичним шляхом. Зазначається, що повномасштабна російсько-українська війна триває вже 100 днів, а жодна зі сторін наразі не є очевидним переможцем.

Протягом останніх тижнів офіційні особи США проводили регулярні перемовини з європейськими колегами, щоб обговорити припинення активних бойових дій в Україні та завершення війни шляхом перемовин.

Зокрема сторони обговорювали запропонований Італією план, який передбачає нейтральний статус України щодо НАТО в обмін на певні гарантії безпеки та переговори Києва і Москви щодо Донбасу та Криму.

За даними CNN, Україна не є учасницею цих перемовин, попри те, що у Вашингтоні обіцяють дотримуватись правила “нічого про Україну без України”. Водночас і українські, і американські посадовці запевняють, що США не тиснуть на Україну щодо ухвалення певного плану, і не підштовхують Київ до поступок Москві.

Нещодавно посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд сказала журналістам, що запропонований Італією план є однією з ініціатив, яка може допомогти завершити “цю жахливу війну та жахливі атаки на український народ”.

Водночас американські чиновники на умовах анонімності повідомили CNN, що насправді Вашингтон не підтримує пропозицію Італії щодо України і загалом у США не знають, який план щодо припинення війни запропонувати Україні для подальшого обговорення.

Проте американські та західні чиновники єдині у думці, що якщо Київ та Москва не повернуться за стіл перемовин та не досягнуть домовленостей, то ця війна може затягнутись на роки.