Про це повідомляє CNN.

“Я не хочу випереджати президента (Дональда Трампа, – ред.), але це те, що ми розглядаємо”, – сказав Помпео, відповідаючи на питання про заборону TikTok в інтерв’ю Fox News.

Він також додав, що люди можуть встановити TikTok, якщо вони хочуть, що б їх “особисті дані виявилися в руках Комуністичної партії Китаю”.

Представник соцмережі, в свою чергу, заявив, що TikTok ніколи не надавав призначені для користувача дані уряду Китаю.

“У нас немає більш високого пріоритету, ніж просування безпечних і надійних застосунків для наших користувачів. Ми ніколи не надавали призначені для користувача дані уряду Китаю, і ми не будемо робити цього, якщо вони попросять”, – зазначив він.

Видання наголошує, що заява Помпео прозвучала під час загострення напруженості між Сполученими Штатами і Китаєм, яка охопила кілька областей, включаючи національну безпеку, торгівлю і технології.

TikTok, що належить пекінському стартапу ByteDance, неодноразово піддавався критиці з боку американських політиків, які звинувачували додаток в загрозі національній безпеці через його зв’язки з Китаєм. Вони стверджують, що компанія може бути змушена “підтримувати і співпрацювати з розвідувальною діяльністю, яку контролює Комуністична партія Китаю”.