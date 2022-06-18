Пентагон розглядає можливість надати Україні додаткові ракетні системи залпового вогню HIMARS. Зазначається, що Україні можуть передати ще 4 РСЗВ.

Про це повідомляє американське видання Politico.

ЗМІ, посилаючись на слова двох посадовців з міністерства оборони США зазначає, що Пентагон “схиляється до того”, аби надати Україні ще 4 РСЗВ HIMARS у межах чергового траншу військової допомоги.

Якщо Білий дім ухвалить це рішення, то кількість високомобільних артилерійських ракетних систем, які США передадуть Україні, зросте удвічі, тобто до восьми.

США вже ухвалили постачання чотирьох HIMARS та високоточних боєзапасів, які можуть вражати ціль на відстані понад 77 км. Окрім цього Велика Британія відправить Україні три американські РСЗВ М270, дальність пострілу яких понад 80 км. Також цього тижня про передачу Україні трьох РСЗВ М270 повідомили і у Німеччині.

Пентагон все ще розмірковує над тим, чи варто надавати Києву додаткові 4 HIMARS. За словами посадовця з міноборони США, рішення про передачу додаткових РСЗВ буде ухвалене “виходячи з нагальних потреб України”.

Третій американський посадовець також заявив, що адміністрація президента США Джо Байдена планує ухвалити передачу додаткових РСЗВ у майбутньому пакеті допомоги. Водночас він наголосив, що на даний час цей пакет ще на стадії розробки на рівні Пентагону і остаточна кількість допомоги може змінитись в останню хвилину.

Проте навіть якщо США все ж вирішать передати чотири додаткові HIMARS, в українській владі наголошують, що цього буде недостатньо. Зокрема народна депутатка України Олександра Устінова у коментарю Politico заявила, що чотирьох РСЗВ, які вже погодились надіслати США, замало.

“Ми просили у десять разів більше”, – сказала вона.