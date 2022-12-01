За інформацією низки американських посадовців адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість щомісячно навчати до 2500 українських військових на американській базі у Німеччині.

Про це повідомляє CNN.

Якщо рішення буде ухвалено, це означатиме, що зросте не лише кількість військових, яких навчатимуть американці, а й тип навчання загалом.

Від початку повномасштабного російського вторгнення США провели навчання лише для декількох тисяч українських солдатів. У більшості випадків це були заняття для невеликої групи військових, яких навчали користуватись конкретним озброєнням.

Відповідно до нової програми, США будуть навчати значно більшу кількість українських військових складнішій тактиці бою, зокрема координуванню маневрів піхоти з артилерійською підтримкою. Тобто, це буде “набагато інтенсивніше навчання”, аніж ЗСУ отримують у Польщі та Великій Британії, наголосило джерело знайоме з пропозицією.

Зазначається також, що ця пропозиція була внесена за дорученням України і на даний час перебуває на етапі міжвідомчого розгляду в адміністрації Байдена.

Високопосадовець адміністрації Байдена відмовився коментувати деталі планування, сказавши CNN, що “ми не будемо випереджати рішення, які ще не були прийняті, але ми постійно шукаємо способи переконатися, що українці мають навички, які потрібні, щоб досягти успіху на полі бою, оскільки Україна захищає свою територію від російської агресії”.

“Це гарна ідея, тому що їм (Україні – ред.) потрібна вся підготовка, яку вони можуть отримати. Але основною змінною на полі бою зараз є наявність боєзапасів з обох сторін. Українці не будуть такими ефективними на загальновійськових маневрах, якщо не матимуть достатньо артилерійських боєзапасів”, — сказав Майк Кофман, експерт з російської та української армії Центру військово-морських аналізів.