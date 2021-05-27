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США розглядають можливість співпраці з Україною щодо виробництва вакцин, – Ляшко

Посольство США в Україні заявило про можливість співпраці щодо постачання та власного виробництва вакцин.

Четвер, 27 травня 2021, 19:27

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Зокрема, очільник МОЗ розповів, що сьогодні провів зустріч тимчасово повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін та представниками міжнародних організацій. Сторони обговорили, зокрема, виробництво вакцин в Україні.

“Посольство США повідомило про можливість співпраці щодо постачання та власного виробництва вакцин“, – наголосив він.

Зазначається, що учасники зустрічі обговорили співпрацю США та України у боротьбі з пандемією COVID-19 та питання вакцинації українського населення.

“Також поділилися баченням розвитку біокластерів, зокрема можливості трансферу технологій імунобіологічних препаратів, не обмежуючись лише вакцинами від COVID-19”, – додав міністр.

Що відомо про розробку української вакцини проти коронавірусу?

Як відомо, українські вчені в жовтні представили президенту Володимиру Зеленському результати доклінічної фази дослідження оригінального українського кандидата у вакцини проти COVID-19.

Зазначалося, що виготовлення української вакцини у повному обсязі профінансує держава. За попередніми розрахунками, розробникам знадобиться близько 100-150 млн гривень.

Доклінічна фаза випробувань вакцини тривала шість місяців. В МОЗ повідомляли, що розробку кандидата здійснював консорціум компаній DiaPrep System Inc. спільно з Інститутом мікробіології й вірусології Національної академії наук України.

DiaPrep System Inc – американська компанія (власник – доктор медичних наук Михайло Фаворов, який свого часу обіймав посади в Центрі контролю та профілактики хвороб США (CDC) та Міжнародному інституті вакцин при ООН).

Також у розробці вакцини взяла участь українська компанія “Діапроф-Мед” (розробила білок, на основі якого намагаються створити вакцину).

Володимир Зеленський уже запевнив, що у разі успішного випробування української вакцини проти коронавірусу він готовий протестувати її на собі.

  • Більш ніж половина українців не мають наміру вакцинуватися проти коронавірусу COVID-19, якщо вакцина буде платною. Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи “Рейтинг”, проведеного 28-30 листопада 2020 року.
Теги: COVID-вакцина, вакцинація, Віктор Ляшко, США, Україна

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