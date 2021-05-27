США розглядають можливість співпраці з Україною щодо виробництва вакцин, – Ляшко

Посольство США в Україні заявило про можливість співпраці щодо постачання та власного виробництва вакцин.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Зокрема, очільник МОЗ розповів, що сьогодні провів зустріч тимчасово повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін та представниками міжнародних організацій. Сторони обговорили, зокрема, виробництво вакцин в Україні.

“Посольство США повідомило про можливість співпраці щодо постачання та власного виробництва вакцин“, – наголосив він.

Зазначається, що учасники зустрічі обговорили співпрацю США та України у боротьбі з пандемією COVID-19 та питання вакцинації українського населення.

“Також поділилися баченням розвитку біокластерів, зокрема можливості трансферу технологій імунобіологічних препаратів, не обмежуючись лише вакцинами від COVID-19”, – додав міністр.