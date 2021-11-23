Про це повідомляє американське інформаційне агентство CNN.

Адміністрація Байдена розглядає питання відправки військових радників та нового обладнання, включаючи зброю, в Україну, оскільки Росія нарощує сили поблизу кордону, а американські чиновники готують союзників до можливості нового російського вторгнення.

Обговорення пропонованого пакету летальної допомоги відбуваються, оскільки Україна почала публічно попереджати про те, що вторгнення може статися вже в січні.Пакет допомоги може включати нові протитанкові та протиброньові ракети Javelin, а також міномети.

Системи протиповітряної оборони, такі як ракети Stinger, також розглядаються, і Міністерство оборони наполягає на тому, щоб деяке обладнання, яке б відправилося в Афганістан, як вертольоти Мі-17, натомість були відправлені в Україну. Мі-17 — це російський гелікоптер, який спочатку купили США для передачі афганцям. Пентагон зараз зважує, що робити з ними після виведення США з Афганістану в серпні.

Але інші представники адміністрації занепокоєні тим, що Росія може розцінити військову допомогу Україні як серйозну ескалацію. І поки вони готові відправити до регіону військових радників – незрозуміло, чи поїде хтось у саму Україну.