Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США не виступатимуть проти посередників у переговорах між Росією та Україною для припинення війни.

Джерело: “Укрінформ” з посиланням на Джона Кірбі під час пресбрифінгу у Вашингтоні

“Але знову ж, для того, щоби ця роль була стійкою та мала шанси на успіх, вона повинна починатися з повного розуміння української перспективи і повної й цілковитої відданості статуту ООН, ідеї територіальної цілісності, суверенітету України вздовж її міжнародно визнаних кордонів”, – відзначив він.

Водночас Кірбі підкреслив, що “війна в Україні насправді пов’язана з ідею суверенітету й територіальної цілісності. Насправді йдеться про Статут ООН”.

За його словами, важливо зберегти порядок, заснований на правилах, який був встановлений після Другої світової війни.

При цьому представник адміністрації США висловив підтримку української формули миру.

“Ми неодноразово говорили, що підтримуємо бачення Президента Зеленського щодо справедливого миру. І ми багато разів говорили, що будь-яка гідна дискусія – чи то на саміті, чи в менших форматах – будь-яка дискусія вітатиметься (Сполученими Штатами – ред.), лише якщо вона буде стійкою й такою, що заслуговує на довіру”, – резюмував Кірбі.

Зауважимо, як розповів секретар РНБО Олексій Данілов, чимало держав почали “нагнітати ситуацію”, аби змусити Україну розпочати перемовини з Росією на умовах Кремля.

Натомість генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш вважає, що переговори про припинення вогню на цей момент неможливі, оскільки і Росія, і Україна вірять, що можуть перемогти.

Варто додати, що канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Китай використовувати свій вплив на Російську Федерацію, щоб змінити хід повномасштабної війни в Україні.

Окрім того, 19 червня президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав Китай застосувати “глобальну політичну вагу та свій вплив на Росію для досягнення справедливого миру” в Україні.