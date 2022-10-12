Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена розглядає повну заборону на імпорт російського алюмінію у відповідь на військову ескалацію Росії в Україні.

Про це повідомляє Bloomberg.

У повідомленні зазначається, що адміністрація Джо Байдена розглядає повну заборону на російський алюміній у відповідь на військову ескалацію Росії в Україні, який довгий час був захищений від санкцій через його важливість у всьому: від автомобілів і хмарочосів до iPhone.

За даними видання, Білий дім розглядає три варіанти: пряма заборона, підвищення тарифів до настільки високого рівня, що вони могли б стати еквівалентом заборони, або санкції проти російської алюмінієвої компанії “Русал” російського олігарха Олега Дерипаски.

У Bloomberg зауважили, що такий крок з боку США матиме негативні наслідки для світового ринку алюмінію, адже змусить споживачів цього металу у США та інших країнах поспіхом шукати заміну.

Варто зауважити, що світова ціна на алюміній значно зросла після новин про можливу заборону. Ціни на алюміній на Лондонській біржі металів здорожчали на 7,3%.

За даними Bloomberg, Росія є другим у світі після Китаю виробником алюмінію, який має вирішальне значення для більшості галузей важкої промисловості. Лише в США постачання з РФ традиційно становлять близько 10% від загального обсягу імпорту алюмінію, а дані свідчать, що Росія була третім за обсягами експортером до США в серпні.

Ця заборона розглядається у відповідь на ракетні атаки Росії по Києву та інших українських містах цього тижня, які пошкодили головну інфраструктуру та цивільні об’єкти.

Нагадаємо, що адміністрація Байдена на початку широкомасштабної війни РФ проти України стримала санкції проти російського алюмінію на тлі побоювань, що це може перешкодити світовим постачальникам.

“Але оскільки війна триває вже восьмий місяць, залишається менше товарів та послуг, які союзники США та України можуть заборонити у відповідь на ескалацію з боку Росії. Дискусія в Білому домі триває вже кілька тижнів”, – зазначили у виданні.

А також додали, що раніше офіційні особи США висловлювали стурбованість тим, що санкції, які впливають на постачання алюмінію, можуть підвищити ціну на метал.