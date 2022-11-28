GLSDB може бути поставлений вже навесні 2023 року. Він поєднує в собі бомбу малого діаметра GBU-39 (SDB) і ракетний двигун M26. Радіус дії GLSDB – 150 км, що дозволить Україні вражати цінні військові цілі, які були поза досяжністю, і допоможе їй продовжувати контратаки.

Дуг Буш, головний покупець зброї для армії США, минулого тижня повідомив журналістам у Пентагоні, що армія також розглядає можливість прискорення виробництва 155-міліметрових артилерійських снарядів, які зараз виробляються лише на державних підприємствах, надавши дозвіл на їх виготовлення для оборонних підрядників.