Про це інформує Reuters.
Військові запаси США та союзників скорочуються, і Україна стикається зі зростанням потреби у зброї, оскільки війна затягується. Запропонована Boeing система, яка отримала назву Ground-Launched Small Diameter Bomb (GLSDB), є одним із варіантів союзників допомоги Україні.
GLSDB може бути поставлений вже навесні 2023 року. Він поєднує в собі бомбу малого діаметра GBU-39 (SDB) і ракетний двигун M26. Радіус дії GLSDB – 150 км, що дозволить Україні вражати цінні військові цілі, які були поза досяжністю, і допоможе їй продовжувати контратаки.
Дуг Буш, головний покупець зброї для армії США, минулого тижня повідомив журналістам у Пентагоні, що армія також розглядає можливість прискорення виробництва 155-міліметрових артилерійських снарядів, які зараз виробляються лише на державних підприємствах, надавши дозвіл на їх виготовлення для оборонних підрядників.
- За інформацію ЗМІ, Сполучені Штати розгорнули у Польщі ремонту базу, на якій допомагають лагодити українську артилерію, яка була виведена з ладу на полі бою у боротьбі з російським агресором.
- 23 листопада у Білому домі оголосили про надання Україні 400 мільйонів доларів додаткової допомоги у сфері безпеки. Пакет міститиме боєприпаси для NASAMS та HIMARS.
- Група американських сенаторів закликали міністра оборони США Ллойда Остіна надати Україні дрони MQ-1C Gray Eagle. Вони звернулися з запитом розпочати постачання для зміни ходу війни.