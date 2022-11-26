За інформацію ЗМІ, Сполучені Штати розгорнули у Польщі ремонту базу, на якій допомагають лагодити українську артилерію, яка була виведена з ладу на полі бою у боротьбі з російським агресором.

Про це повідомляє The New York Times.

ЗСУ щоденно випускають тисячі снарядів по російських цілях, застосовуючи високотехнологічні гармати, отримані від США та їхніх союзників.

Однак ця зброя виходить з ладу після місяців інтенсивного використання або ж зазнає пошкоджень на полі бою. Як повідомляють американські та українські офіційні особи, за час повномасштабної війни десятки одиниць такого озброєння були вивезені з зони активних бойових дій для ремонту.

Відомо, що третина, з приблизно 350 гаубиць які Україна отримала від Заходу, вже виведені з ладу.

Заміна ствола гаубиці, який може мати довжину 6 метрів і сотні кілограм, не під силу солдатам у польових умовах і стала пріоритетом для Європейського командування Пентагону, яке створило ремонтний завод у Польщі.

Ремонт зброї в Польщі, про який раніше не повідомлялося, розпочався в останні місяці. Стан української зброї є предметом уваги серед військових чиновників США, які відмовилися обговорювати деталі програми.

Коли боєзапаси для українських гармат радянської епохи, які стріляють снарядами діаметром 152 міліметри, стали дефіцитними, гаубиці стандартів НАТО, які стріляють 155-міліметровими снарядами, стали однією з найважливіших видів зброї України.

Пентагон відправив в Україну 142 гаубиці М777, яких достатньо для оснащення приблизно восьми батальйонів, свідчить останній підрахунок військової допомоги США Україні. Українські війська використовували їх для ураження військ противника залпами зі 155-міліметрових снарядів, ураження командних пунктів невеликою кількістю високоточних снарядів і навіть для встановлення невеликих протитанкових мінних полів.

І Росія, і Україна намагаються отримати більше артилерійських боєзапасів. Росія звернулася до Північної Кореї за ними, а Україна попросила більше снарядів у своїх союзників.

Сполучені Штати відправили Україні сотні тисяч 155-міліметрових боєприпасів та зобов’язалися надати майже мільйон снарядів із власних і приватних запасів промисловості.

Українські сили також отримали 155-міліметрові снаряди з інших країн. Деякі з цих снарядів і метальних зарядів не були випробувані для використання в певних гаубицях, тому вже на полі бою з’ясувалось, що окремі снаряди можуть швидше зношувати стволи гаубиць.

Після того, як пошкоджені гаубиці прибудуть до Польщі, технічне обслуговування може замінити стволи та провести інший ремонт. Українські офіційні особи заявили, що хотіли б наблизити ці об’єкти технічного обслуговування ближче до лінії фронту, щоб зброю можна було швидше повернути до бойових дій.

“Це зовсім не дивно, що існують проблеми з обслуговуванням цієї зброї. Вони не отримали для них повного тренувального пакета, а потім їх кинули в бій, тому ви отримаєте багато зношень”, — сказав Роб Лі, військовий аналітик з Інституту досліджень зовнішньої політики.

Постачання Україні західного артилерійського озброєння у вигляді реактивних систем залпового вогню та гаубиць потребує суттєвого обслуговування. З першого, транспортні засоби HIMARS потребують невеликої роботи, щоб продовжувати стріляти своїми боєзапасами, які містяться в контейнерах із попередньо зарядженими трубами.

Однак гаубиці — це, по суті, велика вогнепальна зброя, яка перезаряджається боєзапасами — снарядами вагою близько 40 кг кожна — і стріляє багато сотень або тисяч разів, що зрештою завдає шкоди внутрішнім частинам гармати.

Додаткове навантаження на гаубиці створює характер артилерійських боїв, у яких українські екіпажі часто ведуть вогонь із надзвичайно великих відстаней, щоб ускладнити контратаки росіян. Великі порохові заряди, які необхідні для цього, виробляють набагато більше тепла і можуть призвести до швидшого зносу стволів гармат.

На даний час українські сили випускають від 2000 до 4000 артилерійських снарядів на день. Згодом такий темп викликав проблеми для ЗСУ, які використовували гаубиці M777,тому що снаряди вже не летіли так далеко чи так точно.

Деякі проблеми можна простежити, зокрема, в конструкції гаубиці. Виготовлену здебільшого з титану, який легший за сталь, але такий же міцний, зброю легше переміщати на полі бою та швидше налаштовувати, ніж раніші гармати — очевидна перевага для Сполучених Штатів, коли вони почали використовувати M777 в Іраку та Афганістані на початку 2000-х років.

Однак у тих війнах, на відміну від України, M777 зазвичай використовувався для стрільби невеликої кількості снарядів на підтримку військ.

Та Сполучені Штати мали уявлення про те, що може статися з українськими гаубицями M777.

У 2017 році артилерійська батарея морської піхоти з Кемп-Лежен була розгорнута в Сирії з чотирма гарматами M777 і випустила понад 23 000 снарядів калібру 155 міліметрів за п’ять місяців підтримки бойових дій у Ракці — майже в 55 разів більше, ніж зазвичай батарея такого розміру вогню за рік навчання у мирний час.

Як наслідок – три гаубиці батареї довелося зняти через надмірне зношення під час цього розгортання та замінити гарматами, які зберігалися в резерві в Кувейті.