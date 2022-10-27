Сполучені Штати розмісять вдосконалені тактичні ядерні бомби B61-12 на території Європи вже у грудні цього року, хоча раніше їх розміщення планувалось на весну 2023 року. Прискорити процес довелось через ядерні погрози з боку президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє Politico з посиланням на дипломатичну телеграму США та двох осіб, які знайомі з цим питанням.

Сполучені Штати прискорили розміщення більш точної версії своєї основної ядерної бомби на базах НАТО в Європі.

Прибуття модернізованої гравітаційної бомби B61-12, яка спочатку була запланована на весну наступного року, тепер запланована на грудень цього року, повідомили представники США союзникам по НАТО під час закритої зустрічі в Брюсселі цього місяця, мовиться у телеграмі.

Цей крок – який передбачає заміну старішої зброї на новішу версію на різних сховищах у Європі для потенційного використання бомбардувальниками та винищувачами США та союзників – відбувається на тлі посилення напруженості через погрози Росії застосувати ядерну зброю в Україні та зростаючого занепокоєння, що Заходу потрібно зробити більше, щоб утримати Москву від перетину цієї лінії.

Модернізація програми B61 відкрито обговорювалася в бюджетних документах і публічних заявах протягом багатьох років, і представники Пентагону заявили, що модернізація необхідна для забезпечення оновлення та безпеки арсеналу.

У коментарі речник Пентагону генерал Патрік Райдер відповів що модернізація ядерної зброї США триває роками й у планах – безпечна та відповідальна заміна старішого обладнання на модернізоване озброєння B61-12

“Вона жодним чином не пов’язаний з поточними подіями в Україні і жодним чином не прискорювався”, – сказав він.

Нова дата розміщення стала несподіванкою для деяких давніх спостерігачів, які побоюються, що це може ще більше посилити і без того небезпечну ситуацію в Європі.

Оголошення на зустрічі в Брюсселі було зроблено за кілька днів до того, як НАТО розпочало свої щорічні ядерні навчання, відомі як Steadfast Noon.

Двотижневі навчання завершуються в неділю. А в середу Росія провела ядерні навчання, які, за словами Кремля, глава міноборони РФ Сергій Шойгу описав як імітацію “масованого ядерного удару” у відповідь на ядерну атаку на Росію.

“Було б дивно поспішати. Вони говорили, що ми не відповідаємо на цю ситуацію ядерною зброєю. Я не думаю, що вони хочуть це зробити”, — сказав Ханс Крістенсен, директор Проєкту ядерної інформації Федерації американських вчених, який уважно стежив за програмою.

Меседж, що стоїть за відправкою перших бомб у грудні, може бути більше спрямований на європейських союзників, які відчувають себе особливо вразливими перед Москвою.

“Я припускаю, що це спрямовано більше на НАТО, ніж на Росію. Вже є старіші B61. Росіяни це знають. Вони чудово працюють. Нові будуть кращими, але це не така вже й велика різниця. Але це може бути способом підтримати союзників, коли вони відчувають особливу загрозу з боку Росії”, — сказав Том Колліна, директор з питань політики у Plowshares Fund, групі з питань роззброєння.

Двоє осіб, знайомих із питанням майбутнього постачання ядерних бомб до Європи, підтвердили прискорені терміни, про які йдеться в дипломатичній телеграмі.

У телеграмі, яка раніше не була оприлюднена та була написана для розповсюдження в Пентагоні та Державному департаменті, щоб дати політикам короткий виклад того, що обговорювалося міністрами оборони на зустрічі НАТО, чітко вказується, що союзники хвилюються.

У документі мовиться, що під час зустрічей 15 союзників по НАТО висловили стурбованість тим, що альянс “не повинен піддаватися ядерному шантажу Путіна”.

“Враховуючи зростаючий обсяг і масштаб ядерної риторики Росії, підгрупа союзників вимагала продовження консультацій в НАТО для забезпечення постійної готовності та послідовного обміну повідомленнями”, – зазначається у телеграмі.

Проте Колліна також попередив, що будь-які кроки, пов’язані з ядерною зброєю — якими б скромними вони не були — можуть мати непередбачені наслідки.

“Це може бути ескалаційним. Побачимо”, – сказав він.

B61 — це сімейство ядерних бомб, уперше розроблених на початку 1960-х років і спочатку продемонстрованих під час підземних ядерних випробувань у Неваді. Протягом десятиліть було розроблено десяток версій, і більшість із них з того часу знято з експлуатації.

Програмою продовження терміну експлуатації B61-12 вартістю 10 мільярдів доларів керує Міністерство енергетики, і вона призначена для заміни кількох попередніх версій, зокрема близько 100 бомб, що зберігаються на авіабазах у Німеччині, Італії, Бельгії, Нідерландах і Туреччині.

За словами Крістенсена, всі оновлення стосуються неядерних аспектів конструкції некерованої бомби, а також видалення парашута та встановлення нового хвостового комплекту та інших удосконалень для “значно більшої точності”.

Нова версія також розроблена таким чином, щоб бомбардувальники та винищувачі США та союзників, серед яких бомбардувальники B-2 і B-21 і винищувачі F-15, F-16, F-35 і Tornado, могли нести цю зброю, на відміну від кількох старих версій B61, які роками зберігалися.

Сама боєголовка є однією з найбільш універсальних в арсеналі США, оскільки її вибухову потужність можна збільшити або зменшити залежно від цілі, що робить її зброєю низької або середньої потужності.

Новий графік прибуття є ознакою того, що Пентагон визначив, що зброя готова раніше, ніж планувалося, сказав Крістенсен.

Він зазначив, що очікується, що генеральний інспектор Міністерства оборони завершить перевірку ефективності зброї перед навчанням екіпажів, або наприкінці цього року, або на початку наступного.