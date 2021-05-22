Вашингтон підтримує продовження співпраці з Україною в морі. Заяву було зроблено 22 травня, в Національний день мореплавання в США.

Про це сказано в заяві посольства США в Україні.

Заяву зробили в контексті візиту катера Берегової охорони США Hamilton в порт Одеси 10 травня.

“У Національний день мореплавства США, який у Сполучених Штатах відзначають сьогодні, ми хочемо пригадати нещодавній візит катера берегової охорони США Hamilton до Одеси та сподіваємось на продовження міцного партнерства між ВМС та морською охороною США та України”, – сказано в повідомленні.

Hamilton – перший катер берегової охорони США. Він вийшов в Чорне море у 2008 році.