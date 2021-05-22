Про це сказано в заяві посольства США в Україні.
Заяву зробили в контексті візиту катера Берегової охорони США Hamilton в порт Одеси 10 травня.
“У Національний день мореплавства США, який у Сполучених Штатах відзначають сьогодні, ми хочемо пригадати нещодавній візит катера берегової охорони США Hamilton до Одеси та сподіваємось на продовження міцного партнерства між ВМС та морською охороною США та України”, – сказано в повідомленні.
Hamilton – перший катер берегової охорони США. Він вийшов в Чорне море у 2008 році.
- Сполучені Штати розглядають можливість відряджання військових кораблів у Чорне море найближчими кількома тижнями на знак підтримки України на тлі посилення військової присутності Росії.