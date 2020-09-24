Про це повідомили у пресслужбі відомства.
Санкції були введені щодо груп осіб і компаній, які пов’язані з двома напрямами діяльності Пригожина — видобутком природних ресурсів африканських країн та підтримкою ФСБ Росії.
“Євген Пригожин має міжнародну мережу прихильників для поширення свого згубного політичного і економічного впливу по всьому світу. Сполучені Штати будуть продовжувати націлюватися на спроможність Пригожина проводити операції в глобальному масштабі”, — зазначив міністр фінансів США Стівен Мнучін.
Так санкції були введені проти компаній:
- M Finans (Росія), видобуток дорогоцінних металів;
- Lobaye Invest (ЦАР), видобуток золота й алмазів;
- Okeanos (Росія) по підводними технологіями;
- транспортно-експедиційних компанії Optima Freight OY Targets, GCH Finland OY, Unicum Trade OY, ACEX OY (Фінляндія).
Також санкції були застосовані до таких громадян:
- Дмитро Ситій, засновник Lobaye Invest;
- Євген Ходотов, ексдиректор Lobaye Invest;
- Олександр Кузін, співробітник Пригожина, який працює в ЦАР;
- Микита Ковалевський, керівник Optima Freight OY Targets і директор GCH Finland OY, Unicum Trade OY, and ACEX;
- Олена Іванова, гендиректор Okeanos;
- Борис Гайкович, заступник гендиректора Okeanos;
- Надія Кучумова, директор Okeanos з маркетингу;
- Владислав Занін, прессекретар Okeanos.
За інформацією Мінфіну, Okeanos співпрацює з ФСБ РФ і надавала підтримку водолазним устаткуванням, в тому числі — силам, розгорнутим в Криму.
Optima Freight OY ж сприяла доставленню обладнання ФСБ через компанію Divetechnoservices. Три транспортно-експедиційних компанії з Фінляндії потрапили до списку, оскільки керівник Optima Freight OY керує і ними.
А компанії M Finans і Lobaye Invest, згідно з інформацією Мінфіну, пов’язані з експлуатацію Пригожиним природних ресурсів африканських країн.
“Пригожин пов’язаний з гірничодобувними, охоронними і логістичними компаніями в ЦАР, а його операції в ЦАР, як повідомляється, координуються Міністерством закордонних справ Російської Федерації і Міністерством оборони”, — йдеться в повідомленні.
- Раніше США ввели санкції проти осіб, пов’язаних з російською “фермою тролів” — так званим Агентством інтернет-досліджень, яке, як вважається, спонсорують компанії Пригожина. В санкційний список потрапив український нардеп Андрій Деркач.