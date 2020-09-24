Мінфін США розширив санкції проти осіб та компаній, пов'язаних з російським бізнесменом, главою компанії "Конкорд" Євгеном Пригожиним, якого називають "кухарем Путіна".

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Санкції були введені щодо груп осіб і компаній, які пов’язані з двома напрямами діяльності Пригожина — видобутком природних ресурсів африканських країн та підтримкою ФСБ Росії.

“Євген Пригожин має міжнародну мережу прихильників для поширення свого згубного політичного і економічного впливу по всьому світу. Сполучені Штати будуть продовжувати націлюватися на спроможність Пригожина проводити операції в глобальному масштабі”, — зазначив міністр фінансів США Стівен Мнучін.

Так санкції були введені проти компаній:

M Finans (Росія), видобуток дорогоцінних металів;

Lobaye Invest (ЦАР), видобуток золота й алмазів;

Okeanos (Росія) по підводними технологіями;

транспортно-експедиційних компанії Optima Freight OY Targets, GCH Finland OY, Unicum Trade OY, ACEX OY (Фінляндія).

Також санкції були застосовані до таких громадян:

Дмитро Ситій, засновник Lobaye Invest;

Євген Ходотов, ексдиректор Lobaye Invest;

Олександр Кузін, співробітник Пригожина, який працює в ЦАР;

Микита Ковалевський, керівник Optima Freight OY Targets і директор GCH Finland OY, Unicum Trade OY, and ACEX;

Олена Іванова, гендиректор Okeanos;

Борис Гайкович, заступник гендиректора Okeanos;

Надія Кучумова, директор Okeanos з маркетингу;

Владислав Занін, прессекретар Okeanos.

За інформацією Мінфіну, Okeanos співпрацює з ФСБ РФ і надавала підтримку водолазним устаткуванням, в тому числі — силам, розгорнутим в Криму.

Optima Freight OY ж сприяла доставленню обладнання ФСБ через компанію Divetechnoservices. Три транспортно-експедиційних компанії з Фінляндії потрапили до списку, оскільки керівник Optima Freight OY керує і ними.

А компанії M Finans і Lobaye Invest, згідно з інформацією Мінфіну, пов’язані з експлуатацію Пригожиним природних ресурсів африканських країн.

“Пригожин пов’язаний з гірничодобувними, охоронними і логістичними компаніями в ЦАР, а його операції в ЦАР, як повідомляється, координуються Міністерством закордонних справ Російської Федерації і Міністерством оборони”, — йдеться в повідомленні.