Міністерство оборони США розширило використання морських перевезень для постачання зброї Україні. На початку повномасштабного вторгнення РФ у Пентагоні здебільшого покладались на авіацію, щоб спорядити зброю до Києва якомога швидше.

Про це пише газета The Washington Post з посиланням на співрозмовників Пентагону.

Міноборони США почало споряджати вантажі по морю вже за кілька тижнів після нападу РФ на Україну, але значно розширило цю практику навесні, коли почалося перекидання гаубиць та інших важких озброєнь, які вимагають постійного припливу великокаліберних боєприпасів, пояснили співрозмовники WP.

“Щойно ми почали постачати гаубиці, ми зрозуміли, що потрібно більше боєприпасів”, – зазначив заступник директора з операцій Транспортного командування США Стівен Путтофф.

Своєю чергою, перший заступник міністра оборони Кетлін Хікс зауважив, що так змогли активніше планувати наперед, а потім – почати ширше використовувати морські перевезення для забезпечення цієї підтримки та доставлення вантажів.

Водночас в Міноборони США пояснили, що для постачання обладнання Україні передусім покладаються на зафрахтовані літаки та кораблі. Маршрути транспортування вибудовуються за допомогою автоматизованої системи.

США уже постачили Україні понад 1400 переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК) Stinger, 8500 переносних протитанкових ракетних комплексів Javelin, 700 безпілотників Switchblade та 142 одиниці гаубичної артилерії з понад 900 тисячами снарядів.

19 серпня в Міноборони США повідомили, що найближчим часом Вашингтон надасть Києву новий пакет військової допомоги на суму у $775 млн, у межах якого Збройні Сили України отримають додаткові боєприпаси для РСЗВ HIMARS, 16 гаубиць калібром 105 мм і 36 тисяч снарядів для них, 15 безпілотників ScanEagle, 40 бронемашин MaxxPro з протимінним захистом та інші види озброєнь.

Також у міністерстві оборони США пояснили, що безпілотники ScanEagle дадуть ЗСУ змогу наводити на ціль весь комплекс артилерійських можливостей.

Водночас зазначили, що США передадуть Україні зенітно-ракетні комплекси протиповітряної оборони NASAMS за два-три місяці. Наразі США вивчають можливість передачі Україні новітнього озброєння для зламу на користь України перебігу бойових дій на сході та півдні.