Адміністрація Сполучених Штатів Америки включила до санкційного списку російський Центральний науково-дослідний інститут хімії та механіки через розробку і поширення вірусного програмного забезпечення Triton.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства фінансів США.

У відомстві наголосили, що уряд РФ продовжує займатися небезпечною кіберактивністю, яка спрямована проти США та їх союзників.

“Адміністрація США продовжує жорстко захищати критично важливу інфраструктуру країни від тих, хто намагається її порушити”, – заявив міністр фінансів США Стівен Мнучін.

Також у Мінфіні США зазначили, що проти осіб або компаній, які співпрацюють із Центральним науково-дослідним інститутом хімії та механіки РФ, можуть теж ввести санкції.

Нагадаємо, що програма Triton, менш відома під назвами TRISIS та HatMan, розроблена для ураження систем промислової безпеки, що відповідають за безпечну аварійну зупинку виробничих процесів на об’єктах важливої ​​інфраструктури.

У 2019 році також повідомлялося, що зловмисники, які стоять за шкідливим програмним забезпеченням Triton, сканують та перевіряють понад 20 електромереж у США на наявність уражень.