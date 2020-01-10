Державний секретар США Майк Помпео заявив, що український літак був збитий іранською ракетою.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

“Ми вважаємо, що, швидше за все, цей літак був збитий іранською ракетою“, – заявив Помпео.

При цьому Державний секретар підкреслив, що у Вашингтоні планують дочекатися результатів розслідування перед остаточними висновками.

“Ми дамо розслідуванню розвинутися, перш ніж приймати остаточне рішення. Важливо докопатися до істини“, – пояснив він.

Напередодні повідомлялося, що літак МАУ могли збити двома ракетами класу “земля-повітря” російського виробництва. Авіалайнер могли збити двома російськими ракетами наземного базування (SA-15). За словами інсайдера, знайомого з розвідкою, США бачили, як іранські радіолокаційні сигнали блокувалися на літаку, перш ніж його збили.

Нагадаємо, незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.

Американська розвідка вважає, що авіарейс української компанії МАУ, що розбився під Тегераном незабаром після зльоту, міг бути помилково збитий іранською ракетою, оскільки авіакатастрофа сталася незабаром після того, як Іран обстрілював військові бази в Іраку, де розміщувалися американські солдати.