США шукають підтримки союзників щодо можливих санкцій проти Китаю – Reuters

Сполучені Штати розвідують своїх близьких союзників щодо можливості запровадження нових санкцій проти Китаю, якщо Пекін надасть військову підтримку Росії у її війні проти України.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на чотирьох американських посадовців та інші джерела.

Консультації, які все ще перебувають на попередній стадії, мають на меті заручитися підтримкою низки країн, особливо тих, що входять до заможної Великої сімки (G7), для координації підтримки будь-яких можливих обмежень.

Які саме санкції запропонує Вашингтон, не було зрозуміло. Розмови раніше не розголошувалися. Білий дім і Міністерство фінансів США, відомство, що координує введення санкцій, відмовилися від коментарів.

Вашингтон та його союзники раніше заявили, що Китай розглядає можливість надання зброї Росії, проте Пекін заперечує. Помічники президента США Джо Байдена публічно не надали доказів.

Вони також прямо застерегли Китай від цього, зокрема під час зустрічей між Байденом і президентом Китаю Сі Цзіньпіном, а також під час особистої зустрічі 18 лютого між держсекретарем США Ентоні Блінкеном і високопоставленим китайським дипломатом Ван І в кулуарах Конференція з глобальної безпеки в Мюнхені.

Перші кроки адміністрації Байдена щодо протидії китайській підтримці Росії включали неофіційну роз’яснювальну роботу на рівні персоналу та дипломатів.

Офіційні особи закладають основу для потенційних дій проти Пекіна з основною групою країн, які найбільше підтримують санкції, накладені на Росію після її повномасштабного вторгнення в Україну рік тому.

Вашингтон сказав, що вони бачили лише мізерні дані розвідки, які підтверджують заяви про те, що Китай розглядає можливість військової допомоги Росії. Однак офіційний представник США зазначив, що вони надають союзникам детальні звіти про розвідку.

Очікується, що роль Китаю у російсько-українській війні буде серед тем під час зустрічі Байдена з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Білому домі 3 березня. До цього в Нью-Делі війну обговорять міністри закордонних справ десятків країн, включаючи Росію, Китай і США.

Минулого тижня Китай випустив документ із 12 пунктів із закликом до “всеосяжного припинення вогню”, який на Заході зустріли скептично.

Джерела повідомили, що первісна пропозиція Вашингтона щодо санкцій ще не призвела до широкої згоди відносно будь-яких конкретних заходів.

Одне джерело повідомило, що адміністрація хотіла спочатку підняти ідею скоординованих санкцій і “виміряти пульс” у разі виявлення будь-яких постачань до Росії з Китаю, який оголосив про “безмежне” партнерство незадовго до вторгнення 24 лютого минулого року.

Інше джерело зазначило, що “на фронті G7 є реальна обізнаність”, але додало, що детальні заходи, зосереджені на Китаї, ще не введені.

Ми намагалися дуже чітко сигналізувати, як приватно в Мюнхені, так і публічно, про наші занепокоєння, — сказав головний дипломат США у Східній Азії Даніель Крітенбрінк. Ми говорили про наслідки, якщо вони це зроблять. І ми також знаємо, що багато наших партнерів-однодумців поділяють ці занепокоєння”.

Серед проблем, з якими зіштовхуються Сполучені Штати, запроваджуючи санкції проти Китаю, другої за величиною економіки світу, є його повна інтеграція в основні економіки Європи та Азії, що ускладнює переговори. Союзники США від Німеччини до Південної Кореї стримано відштовхують Китай.

Вашингтон повинен змусити Китай вибирати між доступом до фінансової системи США або допомогою у війні Росії, зауважив Ентоні Руджеро, експерт із санкцій при колишньому президенті Дональді Трампі, посилаючись на санкційний підхід до Ірану та Північної Кореї.

Китай вже кілька тижнів намагається зіграти посередницьку роль у російсько-українській війні. У своєму документі з дванадцяти пунктів, опублікованому через рік після вторгнення в Україну російських військ, Пекін чітко виступає проти будь-якого використання ядерної зброї, тоді як Путін продовжує погрожувати Заходу.